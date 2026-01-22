Valero (IU) celebra el aval del TS al tope de la subida del alquiler que cree que "no gusta" a Juanma Moreno

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado nacional por Málaga, Toni Valero, ha valorado este jueves la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de avalar la limitación a la subida del alquiler que aprobó el Gobierno en 2022 como consecuencia de la inflación, y ha considerado que esa resolución "no le gusta" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), al que ha afeado que está "incumpliendo" la Ley estatal de Vivienda.

Son declaraciones que el dirigente de IU y diputado de Sumar en el Congreso ha realizado en una atención a medios en Algeciras (Cádiz), en el marco de una jornada de trabajo en la que se ha querido pronunciar sobre "la sentencia del Tribunal Supremo de estos días que ha avalado la intervención de los precios del alquiler en el año 2022".

El coordinador general de IU Andalucía ha sostenido que "esto demuestra que teníamos razón, y que tenemos razón cuando decimos que intervenir en los precios del alquiler es necesario, es legítimo y es lícito".

"Teníamos razón entonces y tenemos razón ahora. Y esta sentencia le viene a decir a los especuladores y los rentistas que España no es su barra libre", ha abundado Toni Valero antes de agregar que, "hoy más si cabe, hay que decir que es necesario, es imprescindible, prorrogar los contratos de alquiler que cumplen en 2026".

El dirigente de IU ha subrayado que la vivienda es "el principal problema para la ciudadanía andaluza" y española en general actualmente, y "no se resuelve con ocurrencias", sino que "lo que exige la gente es que haya un Estado que proteja y que garantice derechos", ha agregado.

"Sabemos muy bien que esta sentencia no ha gustado en el Partido Popular" ni a Juanma "Moreno Bonilla, que está incumpliendo la Ley de Vivienda en Andalucía que le permitiría regular los precios", y que, "allá donde se está aplicando, está conteniendo los precios del alquiler", ha agregado Toni Valero.

En esa línea, ha advertido de que, en Andalucía, "en los últimos cinco años ha aumentado de media un 50% el precio del alquiler", por lo que los andaluces serían "los principales beneficiados de la aplicación de esa ley".

Así, Toni Valero ha concluido reivindicando la "prórroga de los contratos" que cumplen este año, así como defendiendo que "la intervención en los precios del alquiler es un ejercicio en defensa propia ante los especuladores y los rentistas, y ese es el camino que tiene que tomar la Administración", según ha zanjado.