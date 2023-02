Valero (IU) denuncia que el PP está "en un plan de privatizar por la puerta de atrás" la sanidad pública

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha denunciado este jueves que el Partido Popular está "en un plan de privatizar por la puerta de atrás" la sanidad pública andaluza, donde la salud es "un negocio que nunca termina" y donde "cada enfermedad nuestra es un euro más que le puede caer a quien se hace con ese negocio".

Valero ha apoyado las concentraciones convocadas por IU en los centros de salud de Alcalá del Valle, Espera, Olvera, Bornos, Villamartín y Algodonales, en la provincia de Cádiz, para exigir a la Junta de Andalucía que acabe con las derivaciones a empresas privadas y destine más recursos para la sanidad pública.

Según una nota de Izquierda Unida, Valero ha reivindicado que el Estatuto de Andalucía recoge "claramente" que la comunidad andaluza "tiene que garantizar el derecho a la salud mediante un sistema sanitario público". Esa conquista, ha dicho, "está acordada en negro sobre blanco en nuestro estatuto y eso hoy se está vulnerando, porque hay unos intereses muy poderosos para que eso deje de ser un derecho y pase a ser una mercancía".

Para Valero esto es "un plan deliberado que venía de antes de la pandemia" para "adelgazar" el sector público sanitario "y luego privatizarlo", poniendo de la comunidad de Madrid, donde "ya están cuatro pasos por delante en este proceso privatizador". No obstante, ha afirmado que aquí "estamos peleando para no dar esos cuatro pasos hacia adelante y no vamos a acabar como en Madrid, porque esto es Andalucía y en Andalucía la gente sabe pelear".

"Estamos dando un chorreo de dinero público a clínicas privadas cuyos fondos de inversión que están detrás se están forrando, en este presupuesto han aumentado un 25% las transferencias de dinero público a las clínicas privadas", ha aseverado, para denunciar que "intentan convertirnos de pacientes a clientes y eso es lo más perverso".

Valero ha explicado que para llegar a la privatización, "estropean el servicio a los pacientes y a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, precarizan a los sanitarios con contratos temporales y precarios o con fórmulas muy perversas como las de los complementos".

En su opinión, "el Partido Popular está en un plan de privatizar por la puerta de atrás y lo último, que ha sido un escándalo, es que hayan ido a por la Atención Primaria. Privatizar la primera barrera, la mejor defensa de la salud colectiva que es la Atención Primaria, y que lo que hemos pagado todos, ladrillo a ladrillo, azulejo a azulejo, de cada hospital y centro de salud de Andalucía se lo entreguemos a la clínicas privadas para que ellos lo utilicen para sacar beneficios".

Por su parte, el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que "no se den pasos atrás" y centrar "todos los esfuerzos y luchar por una sanidad pública de calidad". En ese sentido, ha hablado del compromiso mostrado por la delegada de Salud en la provincia "la semana pasada" en la que "garantizó recursos para el municipio" y ha animado a la ciudadanía "a no sentirse satisfecha, porque el resto de municipios del entorno no tienen ese mismo compromiso".

Para el alcalde, esta respuesta afirmativa de la Delegación se ha dado porque "han visto que cuando intentaron quitarnos un médico, ha habido una respuesta brutal en la calle y eso es lo único que hacen que frenen esas políticas retrogradas en recorte de derechos en sanidad".

Tras la concentración en Alcalá del Valle, los coordinadores andaluz y provincial de IU se han trasladado a la concentración que se ha celebrado ante el centro de salud en Olvera, donde se han reunido con la concejala de IU y candidata a la Alcaldía de Olvera, Ana Medina, para conocer de primera mano la situación sanitaria del municipio.

En apoyo a la concentración de Villamartín han acudido Alba Zambrano, miembro de la dirección provincial de IU y Raúl Ruiz-Berdejo, concejal en Jerez y secretario provincial del PCA. El resto de concentraciones ha contado con la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano y el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, en el caso de estos municipios, así como la concejala de IU, Jéssica Jiménez y miembros de la asamblea local de IU en Algodonales.