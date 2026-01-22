Valero (IU) reclama a la Junta inversiones en Campo de Gibraltar para hacer frente al narcotráfico

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado nacional de Sumar por Málaga, Toni Valero, en una rueda de prensa en Algeciras junto a Inmaculada Nieto, parlamentaria de Por Andalucía. - IU ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado nacional de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha reclamado la puesta en marcha de un "tratamiento integral" en el Campo de Gibraltar para hacer frente al problema del narcotráfico, lamentando que la Junta de Andalucía no haya "avanzado ni un centímetro" en las "112 medidas" anunciadas para "intervenir" en esta comarca de la provincia de Cádiz en cuestiones como empleo, servicios públicos o infraestructuras.

"Creemos que si no se aborda integralmente con inversiones públicas desde la Junta de Andalucía en esta comarca, en particular en Algeciras, difícilmente podemos hablar de erradicar lo que es un principal problema para la ciudadanía", ha argumentado Valero en declaraciones a los medios en Algeciras, en el marco de una jornada de trabajo con coordinadoras antidroga y asociaciones vecinales.

Tal y como ha señalado, estas medidas tienen que venir acompañadas también con "una mejora" en los equipamientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que "en los últimos años han visto incrementado el presupuesto, pero que, sin lugar a dudas, siempre se puede ir a más", porque "el crimen también va siempre a más en sus capacidades de incidir".

Además, ha considerado "profundamente injusto" el que se "estigmatice" a comarcas como la campogibraltareña "por los índices de criminalidad que puedan tener o por la presencia del narcotráfico" cuando "quienes se lucran de este negocio ilícito son quienes viven en grandes mansiones en la Costa del Sol y en lugares muy lejanos".

En ese sentido, ha abundado que "la estigmatización siempre cae sobre las poblaciones de trabajadores, en donde se suelen dar situaciones de enorme desigualdad, de enorme vulnerabilidad social, que como bien sabemos es el caldo de cultivo de este tipo de actividades", en referencia al tráfico de drogas.

"Por eso nosotros queremos denunciar y poner encima de la mesa lo que nos parece que es fundamental y es que esto requiere un tratamiento integral", ha aseverado Toni Valero a los medios, lamentando que no se hayan aplicado las medidas que la Junta anunció en 2024 "a bombo y platillo" y en las que "no se avanza ni un centímetro".

Ante esto, el coordinador general de IU Andalucía ha tenido este jueves una jornada de trabajo con plataformas de la comarca para "recoger propuestas y traducirlas en iniciativas políticas" y que la comarca del campo de Gibraltar, y en particular de Algeciras, "no esté nunca olvidada de cualquier mesa de la administración pública", y que este territorio sea "siempre una prioridad".

A este respecto ha señalado que este es "uno de los territorios con más desigualdad del conjunto del país" y que sin embargo "tiene más potencialidad" pero "no está siendo tratada como merece".