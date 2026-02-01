Valero pide explicaciones al Gobierno sobre "ampliación del Puerto de Algeciras tras declaración ambiental desfavorable"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, pide explicaciones al Gobierno central para exigir "transparencia y coherencia" en relación con el proyecto de ampliación del Puerto de Algeciras - IZQUIERDA UNIDA

CÁDIZ 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al Gobierno central para exigir "transparencia y coherencia en relación con el proyecto de ampliación del Puerto de la Bahía de Algeciras, que cuenta con una Declaración Ambiental Estratégica desfavorable emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según se recoge en un comunicado, la iniciativa es fruto de una jornada de trabajo celebrada en Algeciras con la Federación de Asociaciones Vecinales de Algeciras (Fapacsa), la asamblea local de IU Algeciras y con la presencia de Inma Nieto, portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en el Parlamento andaluz. En dicho encuentro se abordó la grave situación que atraviesa el proyecto portuario y sus implicaciones ambientales, sociales y económicas para el Campo de Gibraltar.

IU ha recordado que el 13 de febrero de 2024, el Miteco emitió una Declaración Ambiental Estratégica desfavorable al Plan Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras, señalando que su desarrollo "puede suponer afecciones significativas a especies protegidas, vulnerabilidades sobre la Red Natura 2000, contaminación acústica y atmosférica, y daños a las aguas y playas".

Sin embargo, según IU, "pese a este informe negativo, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha consultado a la Abogacía General del Estado sobre la posibilidad de continuar con la aprobación del plan invocando razones de interés público, lo que ha activado la oposición de organizaciones ecologistas, vecinales y plataformas ciudadanas del Campo de Gibraltar".

Valero ha cuestionado las supuestas razones "de interés público esgrimidas para la ampliación del puerto", señalando que "no se ha acreditado una saturación real de las infraestructuras existentes ni una necesidad ineludible de crecimiento físico del puerto". Además, ha subrayado que colectivos sociales y ecologistas han planteado alternativas viables basadas en la mejora de la eficiencia logística, la reorganización de espacios, la modernización tecnológica y la reducción de impactos ambientales, pero estas propuestas "no han sido incorporadas ni evaluadas de manera efectiva en la planificación estratégica".

El coordinador general de IU Andalucía ha destacado "la contradicción del Gobierno al intentar aprobar este proyecto en un contexto de emergencia climática y de compromisos públicos en materia de lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad y transición ecológica justa".

En su iniciativa parlamentaria, Valero pregunta al Gobierno si tiene conocimiento de que la Autoridad Portuaria "está impulsando la continuación del proyecto pese a la declaración ambiental desfavorable; si considera que existen razones de interés general que justifiquen neutralizar una evaluación ambiental negativa, y si comparte la preocupación por el precedente que supondría permitir proyectos con impacto ambiental negativo mediante mecanismos excepcionales".

"Resulta imprescindible conocer la posición del Gobierno ante esta actuación", ha señalado Valero, quien ha subrayado que el Ejecutivo debe aclarar "si va a respetar la Declaración Ambiental Estratégica desfavorable emitida por el Miteco o si va a permitir que se ejecuten proyectos con impacto ambiental negativo".