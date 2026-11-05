Un vecino de Chipiona (Cádiz) se lleva 150.000 euros con un Rasca de la ONCE

Vanessa Rodríguez, vendedora de la ONCE en Chipiona. - ONCE

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Chipiona (Cádiz) se ha llevado un premio de 150.000 euros al instante con el Rasca X10 de la ONCE gracias a Vanessa Rodríguez, que le vendió el boleto agraciado con el mayor premio que ofrece este juego activo en la Avenida Madrid de la localidad gaditana.

Según informa la ONCE en una nota, el acertante, que compró el Rasca de camino a su trabajo en un bar de la zona, volvió a la vendedora entre gritos. "No nos lo creíamos ninguno, lo comprobé varias veces, y todos lo celebramos", ha manifestado este jueves, día en que se ha certificado el premio dado.

Vanessa Rodríguez, vendedora desde 2024, repartió otros 10.000 euros hace apenas dos meses y sabe lo que es repartir ilusión a sus clientes. "Es una alegría solucionarle los problemas a la gente, este era un padre de familia que llevaba mucho tiempo viviendo de alquiler con una mala situación y ahora va a poder tener una casa", ha afirmado.

Rodríguez ha manifestado que "el trabajo de vendedor es una cosa muy bonita y cambiarle la vida a alguien te llena de una manera inexplicable". "Estoy tan contenta como si me hubiese tocado a mí, y no sólo yo, en el barrio todos lo hemos celebrado", ha dicho la vendedora.

El Rasca X10 es el juego en el que por dos euros se puede llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de 'tus números' coincide con alguno de 'los números ganadores', se obtiene el premio correspondiente. Además, este rasca incluye potentes multiplicadores y si aparece un x2, x5, o x10, ganas dos, cinco o diez veces el valor del premio mostrado.