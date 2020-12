Un vecino de Jimena (Cádiz) gana el Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años

Juan Carlos Sánchez es vendedor de la ONCE

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de la localidad gaditana de Jimena de la Frontera se ha llevado este sábado uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros.

El vendedor que ha dado la suerte es Juan Carlos Sánchez, que trabaja en la ONCE desde 2016 y apenas ha podido dormir en toda la noche. "Siento euforia, emoción, ilusión. No sé, es increíble, parece que me haya tocado a mí. Con la que está cayendo, que tú repartas dinero es lo más bonito del mundo, porque aquí hay mucho paro", relata.

Sánchez vendió además otros 40 cupones premiados con 400 euros que suman otros 16.000 euros, repartiendo así un total de 256.000. "Esto levanta el ánimo a todo el pueblo, en vísperas de Navidad, y además hoy es Santa Lucía, para rematar", subraya feliz.

Además de este Sueldazo, este sorteo ha dejado dos cupones premiados con 20.000 euros cada uno en Algeciras (Cádiz) y Sevilla respectivamente, y un cupón de 20.000 euros a las cinco cifras en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Chiclana (Cádiz), Huelva y Fernán Núñez (Córdoba), repartiendo así otros 160.000 euros, por lo que ha repartido en total 400.000 euros entre las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

El sorteo de la ONCE de este sábado estaba dedicado al cocido montañés de Cantabria, dentro de la serie monográfica dedicada a la gastronomía de cuchara más popular en España, y ha llevado el resto de premios de forma muy repartida a otras seis comunidades autónomas; Asturias, Canarias, Castilla León, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.