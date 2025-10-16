La Venta de Vargas en San Fernando (Cádiz) continúa en venta y "por el momento" bajo la gestión de la familia Picardo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La mítica Venta de Vargas en San Fernando (Cádiz) ha reabierto sus puertas tras cerrar por vacaciones y lo hará bajo la gestión de la familia Picardo "por el momento" mientras sigue a la espera de encontrar un comprador que se haga cargo de este establecimiento, conocido por ser donde Camarón de la Isla actuó por primera vez cuando aún era un niño.

En un comunicado, la familia Picardo ha anunciado la vuelta a la actividad este mismo jueves, recuperando su horario y actividad habitual, así como sus propuestas culturales y gastronómicas más tradicionales.

"El histórico restaurante isleño, recientemente reconocido como Mejor Venta de la Provincia en los Premios Gurmé 2025, afronta esta nueva etapa con ilusión renovada y el compromiso de seguir ofreciendo lo mejor de su cocina y su esencia flamenca", ha expresado esta familia, que lleva cuatro generaciones gestionando este espacio hostelero.

Como se ha indicado, "por el momento" la Venta de Vargas continuará bajo la propiedad y gestión de la familia Picardo, que ha agradecido "sinceramente el apoyo, el cariño y la comprensión de sus clientes, amigos y visitantes", añadiendo que "continúa en venta a la espera de un comprador".

Hasta ese momento, "les atenderemos con total normalidad, como siempre hemos hecho, manteniendo la calidad, el servicio y la tradición que caracterizan a esta casa", se ha apuntado en el comunicado, en el que se ha mandado un mensaje de "serenidad y gratitud a todos los que sienten la venta como parte de su historia". "Nuestros ancestros pueden estar tranquilos. Muchas gracias por su comprensión y apoyo constante", ha concluido este comunicado.

Cabe recordar que en septiembre de este año se adelantaba una posible compra por parte de un empresario local afincado en Madrid, un acuerdo que parece no haber dado sus frutos, al comunicar la familia que el establecimiento continúa en venta.

Todo esto viene de la necesidad de los Picardo de vender la Venta de Vargas a un nuevo propietario tras cuatro generaciones al frente ante la falta de relevo, ya que la quinta generación no tiene intención a priori de hacerse cargo del negocio.

La familia Picardo, actual dueña de la mítica venta isleña, donde además se le dio forma a las tortillitas de camarones como se las conoce ahora, uno de los entrantes estrella de la gastronomía gaditana, anunció el pasado mes de enero de 2025 la intención de vender el negocio por ese motivo.

Lugar de obligada visita para quienes pasan por San Fernando, la noticia de su venta llegó a oídos del Ayuntamiento, que incluso mantuvo reuniones con la familia para abordar su puesta en el mercado y la posibilidad de que la administración local adquiriera el espacio en caso de no encontrar un comprador privado.

La Venta de Vargas es un restaurante tradicional de la Bahía de Cádiz que comenzó su andadura en 1921, bajo el nombre Venta Eritaña, pasando en 1937 a su nombre actual, cuando se hizo Juan Vargas con el negocio. Desde entonces ha sido regentado por cuatro generaciones de hosteleros que ahora ponen fin a esta unión.