Verdemar advierte del "colapso hídrico" en el Campo de Gibraltar, que "tiene agua para cinco meses si no llueve"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Verdemar-Ecologistas en Acción ha advertido del "colapso hídrico" del Campo de Gibraltar y ha señalado que "los pantanos de Charco Redondo, en Palmones, y Guadarranque, albergan agua para cinco meses, y si no llueve las restricciones para la agricultura, industria y población empezarán en semanas".

Según han explicado a Europa Press, los pantanos del Campo de Gibraltar pueden acumular más de 160 hectómetros cúbicos de agua, se consume 50 hectómetros cúbicos al año y, "a pesar de las lluvias copiosas de este año hidrológico, con cerca de 1.000 litros por metro cuadrado, no hay agua para mantener el ritmo industrial y agrícola de los últimos tiempos".

"La administración no es capaz de controlar los cientos de hectáreas de frutas tropicales en secano, la industria no reutiliza el agua y los proyectos de reutilización de aguas residuales no llegan", ha añadido.

Verdemar ha criticado que la "pasividad de las administraciones estatales y autonómicas tienen como consecuencia la incapacidad de materializar urgentemente los proyectos de reutilización de aguas residuales urbanas para la industria y jardines".

Según los ecologistas, "se están perdiendo 25 hectómetros cúbicos de aguas residuales de proyectos que están terminados y no se materializan por la inacción de las administraciones andaluzas y estatales".

"Necesitamos urgentemente que la reutilización de las aguas residuales de la depuradora de La Línea lleve agua a la zona norte turística de San Roque-La Línea, que el puerto y Algeciras se suministren de aguas tratadas de su depuradora o que declare urgente y de especial emergencia la construcción de la depuradora de San Roque-Los Barrios para abastecer a la industria pesada", ha añadido.

En este sentido, Verdemar ha advertido de que "si esto no se materializa de manera urgente y las obras no se lleven a cabo y terminan en 18 meses, estamos abocados al fracaso y a que miles de personas vean mermado su trabajo por falta de agua".