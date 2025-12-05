Vox acusa a la Junta de "tener dinero en el cajón y no ponerlo a disposición de agricultores y ganaderos"

Manuel Gavira atendiendo a la prensa en Jerez. - VOX

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado a la Junta de Andalucía de que "tiene dinero en el cajón y no lo pone a disposición de los agricultores y los ganaderos que lo están pasando especialmente mal".

En declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Gavira ha señalado que se van a reunir con los remolacheros, porque "es verdad que las fábricas dicen que no va a cerrar, pero lo cierto es que no va a haber campaña de remolacha en esta parte de Andalucía".

En este sentido, ha añadido que "esto, desgraciadamente, tiene consecuencias ya no solo para esas personas que tienen esas máquinas en las que han invertido y que no van a poder amortizarla de ninguna manera, sino, además, esos agricultores que no van a tener opción".

"Estamos hablando de menos vida en los pueblos, menos actividad en el campo y luego todo se trasluce en el modo de vida rural que cada vez es menor", según el portavoz de Vox, que ha resumido asegurando que "eso es lo que está pasando con el campo de Andalucía".

Así, ha afirmado que "ahora vendrá el gobierno de Juanma Moreno y hará lo que ha hecho, por ejemplo con los ganaderos de la lengua azul, donde todavía hay ganaderos en Andalucía que no están cobrando las ayudas". Según Gavira, eso es lo que le trasladan los ganaderos, "este sufrimiento de esas esperas y esas promesas que le hicieron y que no se cumplen".

El portavoz de Vox ha manifestado que desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta, "la Consejería de Agricultura y Ganadería ha dejado sin ejecutar más de 5.800 millones de euros". "Tenemos agricultores y ganaderos a los que le prometen ayudas y tenemos sin ejecutar precisamente parte de ese gran presupuesto", ha subrayado.

"Por tanto, lo que hay que decirle a Juanma Moreno y a todos los andaluces es que el gobierno de Andalucía tiene dinero en el cajón y no lo pone a disposición precisamente de esos agricultores y de esos ganaderos que lo están pasando especialmente mal".