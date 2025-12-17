Vox acusa a PP de "callar a las mujeres para poder salvar a Landaluce"

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

CAMAS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha recriminado este miércoles al Partido Popular que "no se conforma con callar a las mujeres" y le ha criticado, como ha señalado una información de El Correo de Andalucía, que indujera a una afectada por un presunto caso de acoso por parte del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a decir "que se encuentra trastornada mentalmente" con el propósito de "poder salvar al señor Landaluce".

En declaraciones a los medios de comunicación en Camas (Sevilla), municipio donde ha anunciado una querella contra su alcalde por destrucción de documentación, Gavira ha aludido a este episodio dentro de lo que ha denominado "este parte diario que hacemos de los acosos del Partido Socialista y casos de corrupción del Partido Popular".

Tras aludir a la situación del alcalde de Algeciras (Cádiz), quien ha renunciado a la militancia en su partido y el PP le ha instado a renunciar a su acta de senador, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha mencionado también los diferentes episodios que se conocen "del ya famoso alcalde de Estepona", para blandir entonces la última revelación sobre su gestión, "la concesión administrativa de un restaurante para la novia de su hijo".

En ese repaso de Gavira por los casos que afectan a PP y PSOE ha añadido "ha tenido que dimitir otro socialista en Galicia por acosador sexual", así como ha recordado, "no es un tema nuevo, como hay en Diputación de Sevilla, un exalcalde de Las Cabezas, condenado en firme por acoso también".

"Esto es el Partido Socialista", ha remachado su reflexión.