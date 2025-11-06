Vox anuncia enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2026 y espera elecciones autonómicas "más pronto que tarde"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves que el grupo presentará enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2026 --que será sometido al debate de totalidad en el Pleno de la Cámara la próxima semana--, y ha confiado en que las elecciones autonómicas se celebren "más pronto que tarde".

En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras (Cádiz), Gavira ha recordado que a los presupuestos andaluces de los últimos tres años, Vox ha presentado más de 2.000 enmiendas parciales y se "ha rechazado la amplia mayoría" por el PP-A, mientras que las "pocas que se aprobaron no se han cumplido".

En este sentido, ha indicado que "hay motivo suficiente para presentar una enmienda a la totalidad" a los Presupuestos de 2026, apuntando que el Gobierno de Juanma Moreno en sí "también va a recibir una enmienda a la totalidad".

Ha manifestado que dirán en el debate de totalidad el próximo miércoles en el Parlamento que las cuentas para el próximo año son "malas para los andaluces".

Gavira espera que más "pronto que tarde" sean las elecciones andaluzas --que tocan en junio de 2026-- y que los andaluces "enmienden" la gestión del Gobierno de Juanma Moreno.

Según Gavira, aunque los de 2026 sean los Presupuestos andaluces con mayor dotación de la historia, "no implica una mejora de los servicios públicos que recibimos todos los andaluces" y tras lo ocurrido con la crisis del cribado de cáncer de mama o con la altas "listas de espera" en la sanidad pública, se pone de manifiesto que a Juanma Moreno "no le interesa la salud de los andaluces".

En cuanto a la educación, ha señalado que tampoco "ha mejorado la atención educativa de los niños de Andalucía en relación con otras comunidades autónomas", mientras que siguen existiendo "barracones" y la Junta sigue "sin cumplir la ley de bioclimatización del Parlamento de Andalucía, mientras seguimos sin tener profesores que cubran los alumnos con necesidades especiales".

Mientras, según ha añadido Gavira, el Gobierno andaluz "sigue subvencionando a los sindicatos corruptos y a las ONG que se gastan el dinero en amparar esas mafias que traen y que trafican con la vida de las personas y que tantas desgracias están produciendo en alta mar".