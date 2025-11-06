Sanz señala "mala fe" en enmiendas a totalidad al Presupuesto cuando "se duplica" el gasto sanitario sobre etapa PSOE

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este jueves en un acto en el Hospital Materno Infantil del Hospital Regional Universitario de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha reivindicado este jueves, ante el anuncio de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista al proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2026, que se suma a las del resto de grupos de la oposición, que el gasto sanitario "se incrementa 1.000 millones" sobre las cuentas aún en vigor, las de 2025.

Ha advertido que esa iniciativa parlamentaria entraña "mala fe" por cuanto ha esgrimido que "este Gobierno ha duplicado el presupuesto sanitario desde la etapa PSOE a la etapa actual de Juanma Moreno".

El consejero de Sanidad ha reconocido que en la gestión sanitaria "siempre habrá cosas que mejorar", aunque se ha cuestionado que los grupos de la oposición pidan la devolución del Presupuesto para atribuir "la estrategia" del Grupo Socialista en particular de "destrucción del Gobierno" y con ello que "le importe poco la salud de los andaluces".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga tras participar en un acto médico en el Hospital Materno-Infantil, ha blandido frente a la petición de devolución de las cuentas para 2026 en que "lo que hemos hecho es duplicar" el gasto ante la demanda de la oposición andaluza de "gestionar mejor" y ha indicado en este sentido que "también hace falta recursos" para asumir ese reto.

"Nunca ha habido tanto dinero para la sanidad pública", ha proclamado Antonio Sanz, quien ha invocado en este sentido un gasto sanitario para 2026 de "16.200 millones de euros".

Ha reivindicado el consejero de Sanidad ese aumento del gasto en tanto que ha propiciado que "por primera vez en la historia, Andalucía esté por encima de la media del gasto por habitante", antes de ironizar con el hecho de que "siempre éramos los últimos en la etapa de quien presenta la enmienda a la totalidad", en referencia al PSOE.

Ha proseguido Sanz queriendo subrayar el aumento del gasto sanitario indicando también que "estamos alcanzando el 7% del PIB", una cota "jamás alcanzada" en la perspectiva del peso específico del gasto sanitario sobre el total.

La clasificación funcional del gasto de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio prevé que en Sanidad será de 15.989,26 millones, que son 900 millones más que este 2025, cuando la previsión inicial de créditos era de 15.088,32 millones. El presupuesto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) será en 2026 de 15.760,66 millones, 887,6 millones más sobre los 14.872,99 de crédito inicial para este 2025.