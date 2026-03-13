Vox asegura que el coste sanitario para inmigrantes ilegales en Andalucía podría ascender a 1.500 millones

Manuel Gavira atendiendo a la prensa en Algeciras. - VOX

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado la nueva medida del Gobierno de España por la que inmigrantes ilegales pueden acceder a la sanidad universal mediante una declaración responsable, una factura y el empadronamiento y ha asegurado que el coste en Andalucía podría ascender a 1.500 millones de euros.

En una nota, Gavira ha manifestado que las consecuencias serán "lista de espera millonaria y por supuesto también centros de salud saturados". Así, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "presuma del gasto en la atención sanitaria, pero no diga el coste que tiene la atención sanitaria para la inmigración ilegal en Andalucía".

"Si en Valencia, con tres provincias, el gasto en los últimos siete años ha sido de 550 millones de euros, en Andalucía, con ocho provincias, podría haber ascendido a 1.500 millones de euros en el mismo período de tiempo", según ha explicado el portavoz de Vox, que ha insistido en que "con ese dinero acabarían las listas de espera, la precariedad laboral y la dificultad de tratamientos como la ELA y enfermedades raras", repercutiendo en un "mejor servicio para todos los andaluces".

Por otra parte, en relación al programa de cribado del cáncer de mama, Gavira ha asegurado que el presidente de la Junta "ha ofrecido una versión que no se corresponde con estos datos, tanto en intervenciones públicas como en sede parlamentaria". Por ello, ha defendido la "necesidad de poner fin al bipartidismo de PP y PSOE para recuperar el control de los servicios públicos y priorizar la atención a los andaluces y a los españoles".