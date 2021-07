Vox exige "que se lleven a cabo con urgencia las inversiones sanitarias en el Campo de Gibraltar" (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Vox por Cádiz, Ángela Mulas, ha visitado este lunes el centro de salud de Algeciras ante la falta de infraestructuras sanitarias de calidad y de especialistas en la zona, y ha afirmado que "Algeciras debe ser declarada como una zona de difícil cobertura en atención sanitaria de forma permanente al Campo de Gibraltar", porque "esto incentivaría y atraería a la zona la llegada de profesionales, debido a la mejora laboral, no solo en cuanto a sueldos, sino también en cuanto a categorías y puntuación de sus currículums".

Según ha informado Vox en una nota, Mulas ha señalado que "hace unas semanas se conoció que Juanma Moreno anunció la inversión en infraestructuras sanitarias en la zona por un total de 33 millones de euros, pero esto no puede quedarse sólo en un anuncio más, hay una necesidad extrema".

Asimismo, la parlamentaria ha recordado que "en el Campo de Gibraltar hay una preocupante escasez de especialistas; por ejemplo, casi no hay anestesistas, por lo que no se pueden realizar cirugías con agilidad, hay déficit de oncólogos e incluso algunos han sido contratados por otros hospitales de Cádiz con la condición de que asistan algunos días al hospital de Algeciras", al tiempo que ha indicado que "no hay médicos de familia para cubrir las necesidades del centro de salud".

Por todo ello, Mulas le ha pedido al presidente de la Junta "que no se pierda en datos técnicos, que baje a la realidad e invierta de manera eficaz en la contratación de personal sanitario y médico, pero de manera urgente", y ha recordado que "debe llevar a cabo políticas para hacer atractiva la contratación mediante la tan prometida declaración de zona de difícil cobertura del Campo de Gibraltar, con todo lo que ello conlleva", porque "esto solucionaría muchos de los problemas sanitarios que se están sufriendo desde hace años en la comarca".

Por último, Mulas ha explicado que "en zonas con este déficit sanitario está siendo muy difícil sobrellevar la pandemia" debido a que "la falta de infraestructuras y personal sanitario hace que no tenga la agilidad a la hora de atender la demanda sanitaria".

Por otra parte, la parlamentaria ha explicado que "actualmente también sería necesario más rastreadores y técnicos de laboratorio", porque "también es una necesidad contar con más diagnósticos, rápidos y fiables, para la detección del Covid-19".