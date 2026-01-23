Vox pide al Ayuntamiento de Cádiz que restituya "cuanto antes" el título de Hijo Predilecto a Pemán

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, durante una convocatoria en Cádiz. - VOX ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha solicitado al Ayuntamiento de Cádiz que restituya "cuanto antes" el título de Hijo Predilecto al escritor José María Pemán, que fue retirado en diciembre de 2021 por el anterior gobierno de Adelante Cádiz, asegurando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que anula esta decisión es "un tirón de orejas" a "la izquierda ruina que nos gobernó durante la época de los anticapitalistas", en alusión al partido de José María González 'Kichi'.

En una nota de Vox, el portavoz de esta formación ha aseverado que la justicia "vino a reconocer que José María Pemán es y será hijo predilecto de Cádiz", apremiando al Ayuntamiento a "reparar lo sucedido" en 2021.

Así, ha asegurado que su partido "va a derogar" la Ley de Memoria Histórica y Democrática en el próximo Gobierno de Andalucía "para que no siga haciendo el daño que está cometiendo" y evitar situaciones como lo ocurrido con el título a Pemán. "Nuestros padres y nuestros abuelos se dieron la mano y llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo, el de la Constitución del año 78, está vigente hoy más que nunca", ha aseverado.

Además, ha recordado que la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía era uno de los puntos que Moreno había acordado con Vox para poder ser investido presidente en enero de 2019, un acuerdo que "no se ha cumplido", lo que a su juicio "viene a demostrar es que Moreno no tiene palabra porque no cumple lo acordado y no tiene el suficiente valor y coraje para enfrentarse a la izquierda".

Por último, Gavira ha afirmado que "la izquierda ruinosa no va a poder evitar que los españoles, cuando vayamos a las urnas, elijan una opción que derogue esa maldita ley".