Vox pregunta por los posibles daños en Los Corrales de Rota (Cádiz) por el alga asiática y las medidas del Gobierno

Limpieza de algas en Los Corrales en Rota. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

CÁDIZ 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en el Congreso de los Diputados ha presentado una serie de preguntas al Gobierno, con petición de respuesta escrita, sobre la presencia "masiva" del alga Rugulopteryx okamurae (alga asiática) en el litoral de Rota (Cádiz) y su incidencia en el Monumento Natural de Los Corrales de Pesca.

Así, según la pregunta presentada, recogida por Europa Press, Vox se interesa por saber "a cuánto ascienden los daños económicos derivados de la presencia masiva de esta alga asiática invasora en las costas de Rota", así como si tiene el Gobierno "una hoja de ruta para acabar con la presencia masiva del alga Rugulopteryx okamurae en el litoral gaditano".

Además, pregunta si se ha visto afectado el Monumento Natural de los Corrales de Pesca por la presencia de estas algas y "de ser así, qué medidas concretas pretende impulsar el Ejecutivo para dar solución a los problemas que afectan al citado monumento y sus inmediaciones".

En su exposición de motivos, Vox señala que el Ayuntamiento de Rota tuvo que intensificar los trabajos de limpieza y retirada de residuos del alga Rugulopteryx okamurae de sus costas y, muy especialmente, del entorno del Monumento Natural de los Corrales de Pesca.

Asimismo, añade que la presencia masiva de ejemplares de esta alga asiática invasora ha traído consigo graves consecuencias en el medio natural, como los altos niveles de biomasa que amenazan el ecosistema de los Corrales de Rota y comprometen la estabilidad y la biodiversidad del área al desplazar las algas nativas y alterar la cadena trófica.

Además, afectan severamente a la práctica de la tradicional pesca a pie y colonizan la costa gaditana hasta asentarse y afectar directamente a las estructuras milenarias de los corrales, según expone Vox.

Cabe recordar que el pasado mes de julio tanto el Ayuntamiento de Rota como la Asociación de Corraleros y Pescadores a Pie mostraron su preocupación por las consecuencias que esta invasión estaba teniendo sobre este espacio natural único, ya que el continuo arribazón de Rugulopteryx okamurae estaba provocando una cobertura masiva de los Corrales que afecta gravemente tanto a las zonas tradicionales de pesca como al equilibrio ecológico de este Monumento Natural.

La acumulación de esta alga en el interior de los corrales dificulta el normal funcionamiento de las mareas, impidiendo que el agua se renueve y circule con normalidad, un proceso esencial para mantener la vida y el equilibrio de este singular ecosistema, advertían.