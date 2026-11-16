Las zambombas llenarán los hoteles de Jerez (Cádiz) desde este viernes con previsiones "magníficas" para el sector

Archivo - Cádiz.-JerezAlDía.- El servicio de autobuses lanzadera durante zambombas acaba con un aumento de viajeros del 23% - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El próximo viernes 21 de noviembre la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) arrancará uno de sus periodos más esperados del año con la celebración de las zambombas, que además coincide su inicio con el encendido del alumbrado de Navidad, y ante esto, desde el sector hotelero ya se registran numerosas peticiones de reservas para este fin de semana y los sucesivos, que se esperan que sean "magníficos".

El presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz y consejero delegado de Hoteles Andaluces con Encanto, Stefaan de Clerck, ha pedido también, en declaraciones a Europa Press, que se den soluciones al problema de la conectividad de Cádiz con Madrid debido al accidente mortal de Urda (Toledo) a finales de octubre.

Respecto a las previsiones de ocupación, Stefaan de Clerck ha puesto el acento en la climatología, que en su opinión puede hacer que las previsiones mejoren "si el tiempo acompaña".

Como ha resaltado, los fines de semana van a ser "muy buenos" al ser cuando se suelen concentrar las celebraciones de estas zambombas en Jerez, que sigue "muy fuerte", por lo que se ha mostrado "muy contento" con los datos que maneja el sector en estos momentos.

"Creemos que cada año vamos incluso mejorando y se van adelantando las previsiones para las reservas, o sea que muy bien, muy contentos", ha comentado.

Estos festejos tradicionales de la Navidad jerezana, declarados Bien de Interés Cultural desde 2015, benefician también a localidades de su entorno como El Puerto o Rota, donde las reservas de habitaciones también crece, con un turismo que busca compaginar su estancia en una zona de costa con asistir a una zambomba debido a su cercanía con Jerez.

Sobre la afectación que están teniendo la falta de conexiones ferroviarias con Madrid debido al accidente en Urda, el presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz ha reconocido que esto "nos va a hacer mucho daño y nos está haciendo mucho daño", ya que es "un problema importantísimo para nosotros" al "sufrir" por esta "caída" en las rutas por tren hacia la capital de España.

Ante esto, ha pedido "abordar cuanto antes" este problema y "ponerlo en pie" porque "nos puede perjudicar mucho, ya no solo a nivel de imagen, sino también a nivel operativo". Abundando en ello ha reclamado que las administraciones competentes "se vuelquen en que esto funcione y que la ciudadanía tenga esa tranquilidad que tenía antes de viajar en tren".

En ese sentido, también ha indicado que el visitante que está llegando, lo está haciendo en vehículo propio, y que aunque este accidente ferroviario y sus consecuencias para la movilidad ha llegado "en temporada baja" para la provincia, ha apremiado a encontrar una solución al entender que "habrá mucha gente que no viaje" por ello, siendo "muy negativo para la provincia y para Andalucía en general".

Desde este viernes la ciudad de Jerez vivirá su periodo oficial de zambombas establecido por el Ayuntamiento, que se prolongará hasta el 25 de diciembre. En este tiempo, el centro de la ciudad se convertirá los fines de semana en un hervidero de gente en busca de la mejor zambomba, con más de un centenar de ellas, la mayoría concentradas durante el puente de diciembre, entre el viernes día 4 y el martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada.