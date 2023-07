Zapatero pide un "reencuentro mayoritario" el 23J de Andalucía con el PSOE, "la mejor pareja de la democracia"

El expresidente augura un "sorpresón" a favor del PSOE: "Sánchez seguirá yendo en Falcon tras el 23J"



CÁDIZ, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado este viernes un llamamiento a que se produzca en las elecciones generales de este domingo, 23 de julio, un "reencuentro mayoritario" de Andalucía con el PSOE, que han conformado "la mejor pareja de la democracia" española.

Así lo ha manifestado el también ex secretario general del PSOE en un acto de cierre de campaña de su partido en Cádiz en el que también han intervenido el cabeza de lista socialista al Congreso por esa provincia y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas.

José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho en el transcurso de su mitin que se iba a permitir "pedirle" a los andaluces "un reencuentro mayoritario" con el PSOE, y ha dicho que quería "volver a ver la pareja PSOE-Andalucía, Andalucía-PSOE", que es la que "mejores cosas ha logrado en la historia de la democracia española", según ha defendido.

"Pido ese reencuentro, pido que esta fecha del 23 de julio sea el momento en el que se produce esa reconciliación, ese reencuentro mayoritario", que el PSOE "vuelva a reconocer a Andalucía como la comunidad más importante para la estabilidad, el progreso, el equilibrio, el avance, la modernización de España, y que Andalucía vuelva a reconocer al PSOE como el gran partido de Andalucía y de España en favor de la democracia y el avance social frente a una derecha derechizada", ha proclamado José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno ha añadido que los socialistas saben "muy bien que, gracias al apoyo que los andaluces dieron históricamente al Partido Socialista, cambió España", y este país logró "ser una nación avanzada, más justa socialmente, reconocida en el mundo". "Eso fue gracias al voto mayoritario de los andaluces al PSOE", ha incidido Zapatero, que ha querido así "recordarlo, reconocerlo y agradecerlo para siempre a los andaluces", de quienes ha valorado "el servicio que han hecho a la España democrática".

"Vamos a por ese reencuentro con Andalucía, a la reconciliación", ha insistido en pedir Zapatero, que ha encomendado así a los socialistas la "tarea" de "enamorar nuevamente a los andaluces", y todo ello después de que el PP lleve gobernando esta comunidad autónoma desde enero de 2019, y desde el año pasado con mayoría absoluta en virtud de la victoria lograda en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022.

En ese contexto, Zapatero ha querido dejar claro que, "por supuesto, la democracia es alternancia, y cuando no gana el Partido Socialista lo respetamos, no buscamos argumentos, no decimos que ha habido trampas, que comprábamos los votos", que hay un "voto cautivo", ya que los socialistas respetan "siempre a cada ciudadano" con su ejercicio al voto.

Frente a ello, ha criticado que, "cuando hay un presidente socialista", desde el PP se dedican a "cuestionar la legitimidad" del mismo, y al respecto ha preguntado "por qué quieren dañar la confianza en la democracia cuando las urnas hablan, incluso antes de que hablen, como ahora", según ha criticado, ha hecho el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que "ha estado estos días hablando de los carteros y de lo que tenían que hacer" con el voto por correo.

Zapatero ha subrayado que los carteros, al igual que "todos los empleados públicos", están "a las órdenes de la Junta Electoral Central, que es quien gobierna el proceso electoral, los votos por correo, las mesas electorales, las urnas, los recursos, las impugnaciones", y ha preguntado por ello a Feijóo "a qué se mete" en ese asunto del voto por correo en el marco de "un sistema electoral que es ejemplar en el mundo porque siempre ha sido limpio, los resultados se conocen rápido y nadie puede cuestionarlos", según ha remarcado.

El expresidente socialista ha aprovechado su presencia en Cádiz para señalar que a él personalmente esa ciudad le "evoca muchas cosas, "recuerdos de personas, historia del socialismo", y ha citado en ese punto a referentes socialistas como el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado por el caso de los ERE, a quien ha reivindicado como "un presidente honesto", el exconsejero y exsecretario de Organización del PSOE-A Luis Pizarro, el diputado ya fallecido Alfonso Perales, y también a la exministra de Igualdad Bibiana Aído, "una mujer libre que hizo libres a todas las mujeres de España con una ley que reconoce su derecho a decidir y su autonomía, su dignidad", según ha sentenciado.

SÁNCHEZ "SEGUIRÁ YENDO EN FALCON TRAS EL 23J"

Zapatero ha reivindicado durante su intervención la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y el "mérito" que ha tenido el también líder del PSOE "por haber aguantado insultos con firmeza y determinación", y por "haber llevado al país a la mejor situación que podía pensarse".

En esa línea, ha criticado que desde la oposición del PP a "lo único" que se han dedicado durante "cuatro años largos" ha sido a "atacar al presidente del Gobierno, a la persona", sin "ni una alternativa, ni una ayuda, ni una excusa o perdón que deben al pueblo español por 'Kitchen', 'Gürtel', por Bárcenas, por 'Génova' y por toda la corrupción que tuviera" el PP, según ha remachado.

Zapatero ha reivindicado a Sánchez como "un presidente limpio y honesto", tras lo que ha aludido a las críticas que desde el PP se le han dirigido al líder socialista por el uso del 'Falcon', y al respecto se ha preguntado si es que "sólo los presidentes de derecha pueden usar el avión oficial".

"¿Sólo pueden usar el avión oficial ellos?", ha insistido en preguntar Zapatero antes de añadir que "un presidente socialista también" tiene derecho, y de pedir a "la derecha" que "vayan tomando nota, porque quien va a seguir yendo en 'Falcon' es Pedro Sánchez a partir del domingo", según ha augurado.

"NO ESTOY DESATADO, ESTOY COMEDIDO PARA LO QUE MERECE LA OPOSICIÓN"

Zapatero ha lamentado "por qué cada cierto tiempo la derecha de este país tiene que derechizarse, convertirse en una derechona", y ha justificado su implicación en esta campaña electoral con su presencia en mítines socialistas por distintos puntos de España.

"Dicen que estoy desatado, pero no lo creáis; estoy comedido para lo que se merece este Gobierno, y sobre todo para lo que se merece la oposición", ha comentado Zapatero, quien se ha declarado "convencido de la tarea" del Ejecutivo de Sánchez y "decidido a pedir el voto", también el último día de campaña --que cerrará con otro mitin en La Rinconada (Sevilla) esta noche-- "con la misma convicción, pasión, por Pedro Sánchez, como lo pedí en su día por Felipe González, y como lo pedí por mí, porque ha hecho una tarea en defensa de los más débiles y de la prosperidad de España en unas circunstancias históricamente dificilísimas", según ha argumentado.

Zapatero ha explicado que decidió participar en esta campaña con un "compromiso activo" cuando vio que desde la oposición "nos arrojaban" a los socialistas "el terrorismo, ETA, las víctimas, el dolor, lo peor de la historia de la democracia, diciendo que este presidente" --en alusión a Pedro Sánchez-- "blanqueaba a ETA".

Frente a ello, ha aseverado que los socialistas "siempre" estuvieron "al lado del PP cuando era Gobierno y luchaba contra el terrorismo". "Nunca usamos el terrorismo en la contienda política, porque somos un partido que ama de verdad a España, la libertad y la patria", ha proclamado Zapatero.

Finalmente, el expresidente ha concluido con llamamiento a los españoles a dar "la sorpresa" este 23J "para que no nos llevemos sorpresas del país que queremos el lunes 24 de julio", y que no haya "sorpresas de reaccionarismo" y "retroceso" en España, y ha augurado que el 23J acabará con un "sorpresón" a favor del PSOE.