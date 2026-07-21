Zona Franca de Cádiz iniciará después de verano la construcción de los dos edificios de empresas 4.0 de ZF Blue Core

Edificios de empresas 4.0 de ZF Blue Core de la Zona Franca de Cádiz. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha anunciado que ha adjudicado las obras de los dos edificios que se construirán en el marco del proyecto ZF Blue Core, que "consolida la apuesta" de la Zona Franca de Cádiz por la Economía Azul después de la puesta en marcha de la incubadora Incubazul y que tiene una inversión global de 10,3 millones de euros.

Según ha explicado en una nota, los dos centros de empresas 4.0, cuya obra comenzará después de verano, se ejecutarán en dos ubicaciones distintas, uno junto al edificio de contenedores marítimos reciclados de Zona Base Incubazul en el polígono exterior de la Zona Franca y el otro frente al edificio Europa del recinto fiscal. Ambas adjudicaciones han sido autorizadas por el Comité Ejecutivo del Consorcio gaditano en su última reunión celebrada el pasado jueves.

El primero de los inmuebles, en el polígono exterior, será construido por la empresa Guerola Construcciones en un plazo de 18 meses y con un importe de adjudicación de 4.466.083 euros (IVA no incluido) con los parámetros designados por el arquitecto gaditano Jaime Torres, del estudio Uncuarto Arquitectura, autor del proyecto, que fue presentado públicamente a finales del año pasado.

El edificio, según ha explicado la Zona Franca, tendrá una superficie útil de 4.015,87 metros cuadrados y estará compuesto por dos plantas para oficinas y naves, un ático para celebraciones y eventos y un sótano dedicado a aparcamiento. Todo el conjunto contará con una gran terraza de uso común y para el fomento de la convivencia y el networking.

El segundo edificio, que irá ubicado en el recinto fiscal, tendrá un plazo de ejecución de 14 meses y ha sido adjudicado a la empresa Plaza Sistemas por un importe de 2.982.152,12 euros (IVA no incluido). La construcción se regirá por el proyecto redactado por los jóvenes arquitectos de la firma Estudio Veintidós, Manuel Infantes y Javier Muñoz Godino, que han sido los autores de este proyecto.

Este inmueble tendrá una superficie útil prevista de 4.268,12 metros cuadrados y tendrá dos plantas, con paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo. El edificio estará compuesto de 13 naves de diferentes tamaños conectadas por una galería superior y habrá una zona de acceso y recepción, en donde también habrá una zona de descanso y un núcleo de comunicación que lo conecta con una galería superior.

Todos los espacios de trabajo y networking se configuran alrededor de un patio bioclimático que permite redistribuir flujos, optimizar desplazamientos y controlar de manera eficiente la humedad y la temperatura. Ambos inmuebles serán un paso más en el ecosistema de Economía Azul e innovación de la Zona Franca de Cádiz, que está consolidando la provincia como polo y referente del sector.

En este sentido, ha señalado que los inmuebles se construyen en el marco del proyecto ZF Blue Core, complemento y continuidad de la incubadora de startups Incubazul y que, con una inversión total de 10,3 millones de euros cofinanciados en un 85% por Fondos Feder, serán dos edificios de empresas 4.0 para el desarrollo y consolidación de proyectos innovadores, impulsando el emprendimiento y la creación de nuevas empresas.

Asimismo, ha recordado que el proyecto ZF Blue Core pretende servir de impulso y consolidación de empresas innovadoras vinculadas a la Economía Azul, hayan pasado o no por el programa de aceleración de la incubadora de la Zona Franca, Incubazul, aunque su vocación es la de servir de puente de aquellas iniciativas que reciben asesoramiento personalizado en la incubadora y necesitan un nuevo marco antes de formar parte real del ecosistema en Economía Azul de la provincia.

Se trata de un centro 4.0 donde las empresas pueden terminar de consolidarse y avanzar en todo el marco digital del proyecto gracias a un laboratorio tecnológico y mentorización especializada, ha indicado la Zona Franca.

Por su parte, el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, ha explicado que "estos edificios vienen a reforzar el ecosistema y a facilitar a los emprendedores la puesta en marcha y consolidación de sus iniciativas y proyectos".

"En nuestro ecosistema adquiere especial relevancia el proyecto ZF Blue Core, que no solo dará continuidad, afianzará y dará cabida a aquellas empresas que salen del programa de aceleración de Incubazul, sino que también pone a disposición de cualquier empresa innovadora y tecnológica vinculada a la Economía Azul servicios y equipamientos de calidad, contribuyendo al desarrollo de las empresas y a la creación de empleo", ha añadido.

Finalmente, Fran González ha incidido en que "con ambos proyectos se va a poder poner a disposición del ecosistema de Economía Azul cerca de 9.000 metros cuadrados de superficie útil destinados a la innovación y al fomento de las empresas". "Se trata de edificios de gran impacto visual por su modernidad y ruptura, en la línea de la incubadora, que además, incorporan innovaciones técnicas que redundan no sólo en la eficiencia energética sino que también piensan en la economía circular y en la sostenibilidad en su construcción y en los materiales", ha apuntado.

El proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0 está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027 a través de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio en el marco de la Prioridad: P1A. del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una Transición digital e inteligente y, dentro de ella, en el Objetivo Específico 1.3 'Refuerzo del Crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas'.