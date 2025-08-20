Zona Franca de Cádiz pondrá en el mercado cuatro parcelas comerciales en el centro de Puerto Real

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha anunciado que pondrá en el mercado en los próximos días un conjunto de parcelas comerciales en el centro de Puerto Real, en concreto en la zona conocida como Huerta Pley, junto a donde estuvo ubicado el antiguo teatro de verano de la villa puertorrealeña.

Este conjunto de cuatro parcelas, de uso terciario y que suman una superficie total de 6.675 metros cuadrados (m2), está totalmente urbanizado y con todos los suministros necesarios para dar servicio a los potenciales usuarios, conexiones eléctricas, de abastecimiento y saneamiento y conexión a las redes de telecomunicaciones, ha apuntado Zona Franca en una nota.

Esta zona, en pleno crecimiento con nuevos núcleos poblacionales como Jardines del Porvenir y la cercana barriada de Casines, tiene unas "excelentes comunicaciones por carretera", ya que conecta con la autovía que va hacia municipios como San Fernando o Jerez, y está cerca de la estación de ferrocarril.

En concreto, el conjunto se compone de cuatro espacios, el mayor de los cuales tiene una superficie de 4.670 m2, 1.585 m2 de los cuales están reservados para aparcamiento. Las otras tres parcelas tienen 800 m2, 750 m2 y 455 m2.

En esta área del municipio ya está establecida una cadena de comida rápida y hay una gran demanda ciudadana por espacios comerciales y de ocio que podrían dar servicio a una población en continuo crecimiento, sobre todo en periodo escolar con estudiantes universitarios que acuden al cercano Campus de Puerto Real.

Zona Franca ha recordado que estas parcelas forman parte del pago realizado por parte del Ayuntamiento de Puerto Real al Consorcio para liquidar la deuda que tenían pendiente desde 2007, y cuyo acuerdo de liquidación ratificaron en mayo de 2023 el delegado del Estado, Fran González, y la entonces alcaldesa del municipio, Elena Amaya.

El convenio firmado estipulaba que el Consistorio puertorrealeño debía compensar al Consorcio gaditano 3,5 millones de euros correspondientes al pago por una antigua promoción comercial que nunca se llegó a hacer, materializándose este pago con la entrega de siete bienes inmuebles ubicados en distintas zonas de la localidad.