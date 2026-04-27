Abierto el plazo para participar en la primera edición de los Premios Juventud de la Diputación de Cádiz

Archivo - El responsable del Servicio de Juventud de la Diputación de Cádiz, Ignacio Trujillo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha convocado la primera edición de los Premios Juventud, unos reconocimientos que pretenden distinguir iniciativas, proyectos, actividades y trayectorias que contribuyan al desarrollo, la participación y la promoción de la población joven en la provincia.

Las bases que regulan estas distinciones, que han sido publicadas en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación, señalan que los premios constan de ocho categorías.

Según ha detallado la Diputación en una nota, la primera categoría reconocerá proyectos y actividades de impacto social para personas jóvenes, liderados por asociaciones sin ánimo de lucro.

La segunda tiene como fin premiar iniciativas o actuaciones desarrolladas por jóvenes o proyectos acometidos mayoritariamente por jóvenes en el ámbito de la ciencia y la investigación, la innovación y la tecnología.

Las actuaciones y proyectos realizados por jóvenes y grupos de jóvenes destinados a promocionar la inserción sociolaboral de personas jóvenes con algún tipo de discapacidad, para que puedan alcanzar su máximo nivel de desarrollo personal y profesional serán reconocidas en la tercera categoría.

La cuarta reconocerá a empresas o proyectos de negocio desarrollados por jóvenes y que destaquen por sus valores, originalidad, innovación, creatividad o su contribución al desarrollo económico y empresarial.

En el ámbito de la quinta categoría se reconocerá a jóvenes o proyectos desarrollados por jóvenes que, a través de su acción en las áreas de las artes y la cultura, destaquen por su proyección y contribuyan a la transmisión de valores.

Quienes hayan destacado en el ámbito del deporte por su proyección o hayan contribuido a la transmisión de valores y hábitos de vida saludable serán premiados en la sexta categoría.

Finalmente, en las categorías séptima y octava se distinguirán acciones juveniles destinadas a impulsar la igualdad entre sexos, el respeto a la diversidad sexual o de género, así como proyectos medioambientales capaces de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social, el respeto y el cuidado del medioambiente.

Podrán presentar candidatura a estos premios personas nacidas o residentes en la provincia con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años, cumplidos a fecha de que finalice el plazo de presentación de las candidaturas; así como grupos de jóvenes, colectivos, asociaciones, entidades, empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas de la provincia que desarrollen actuaciones sin ánimo de lucro con impacto en la juventud gaditana.

Las solicitudes se presentarán mediante procedimiento electrónico, a través de un formulario habilitado al efecto en la sede electrónica de la Diputación.

Las personas físicas y jurídicas interesadas podrán presentar un solo proyecto. El plazo es de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria.

Los premios tienen carácter honorífico y no generan ningún derecho de naturaleza económica. En concreto, consistirán en una escultura conmemorativa. Se entregarán en un acto público cuya fecha se dará a conocer llegado el momento.

Estos galardones están organizados por el Servicio de Juventud, adscrito al Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía.