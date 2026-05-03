Vox denuncia el "castigo" del bipartidismo con las infraestructuras de Huelva y se postula como alternativa al 17M

La número dos de Vox por Huelva, María Eiberle, atendiendo a los medios durante un reparto de propaganda electoral en el mercadillo de la capital. - VOX HUELVA

HUELVA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La número dos de Vox por Huelva, María Eiberle, ha denunciado que su provincia es "una de las más castigadas por el bipartidismo de PP y PSOE" en materia de infraestructuras, postulándose como alternativa en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Eiberle ha participado este domingo en un reparto de material electoral en el mercadillo de la capital junto a otros miembros de la candidatura, afilados, simpatizantes y miembros del CEP, con el objetivo de acercar sus propuestas a los ciudadanos y escuchar de primera mano sus preocupaciones, ha informado Vox en una nota.

Durante la mañana, miembros de la candidatura y del CEP, junto a afiliados y simpatizantes, han mantenido un contacto directo con numerosos onubenses, recogiendo sus inquietudes sobre los principales problemas que afectan a la provincia, como la falta de empleo, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el abandono en materia de infraestructuras.

La número dos de Vox por Huelva ha apuntado a que Huelva continúa sin Alta Velocidad, con "graves problemas" en sus conexiones ferroviarias y por carretera, y con "un déficit histórico de inversiones".

Asimismo, ha subrayado que el acceso a la vivienda se ha convertido "en uno de los principales problemas para los jóvenes onubenses", con "un aumento constante de los precios que no se corresponde con los niveles salariales de la provincia, los más bajos de Andalucía", ha indicado.

Desde Vox se ha insistido en que su proyecto político pasa por "defender el sentido común, priorizar a los onubenses y poner fin a décadas de abandono institucional", apostando por políticas que impulsen el empleo, protejan el sector primario y garanticen unos servicios públicos "dignos".

