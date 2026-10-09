Agentes de viaje británicos conocen la provincia de Cádiz en un viaje organizado por el Patronato de Turismo

Archivo - Playa de la Caleta de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha organizado una visita a la provincia para un grupo de cinco agentes de viaje británicos, junto con un representante de la Oficina Española de Turismo de Londres, con el objetivo de mostrarles el destino 'provincia de Cádiz'.

Además, ha facilitado programas de alojamiento y visita del destino a periodistas e influencers de Alemania y Suiza, y a agentes de turismo idiomático en el inicio de este mes de octubre, como ha indicado en una nota el patronato.

En lo referente al viaje para profesionales encargados de gestionar paquetes de viaje en Reino Unido, se ha indicado que fueron seleccionadas en eventos profesionales del país anglosajón a los que acudió personal técnico del organismo provincial.

La visita se ha desarrollado desde el sábado 19 de septiembre al pasado martes 22 de septiembre, coincidiendo con fechas en las que existían conexiones directas desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera con ciudades del Reino Unido con la aerolínea Jet2. Ha comprendido la estancia en un hotel de Jerez y el traslado para conocer distintos enclaves de la provincia gaditana.

El patronato ha incidido en que el turismo procedente de Reino Unido es el segundo más numeroso en la provincia de Cádiz tras el alemán, y es un mercado que ha cosechado un récord de personas viajeras y pernoctaciones en la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2026.

Este incremento obedece, entre otros, al aumento del 13% del número de pasajeras y pasajeros que han llegado en avión al aeropuerto de Jerez en estos primeros seis meses de 2026.

De hecho, una de las principales mejoras de conectividad que ha disfrutado la provincia desde 2025 es la puesta en marcha de la nueva conexión aérea con las ciudades de Manchester, Birmingham, Leeds y Londres, rutas operadas por la aerolínea y turoperador Jet2.

VIAJE PARA PERIODISTAS E INFLUENCERS

El Patronato Provincial de Turismo ha organizado también tres viajes a la provincia de Cádiz para periodistas con especialización en segmentos turísticos y creadores y creadoras de contenido de promoción turística en redes sociales.

Una de estas iniciativas, en colaboración con Turismo Andaluz y la Oficina Española de Turismo de Berlín ha traído a la ciudad de Cádiz a dos influencers, que el pasado 3 de octubre disfrutaron de una experiencia vinculada a la sostenibilidad y al turismo responsable, incluyendo alojamiento con encanto y una propuesta de cena vegana.

Estas dos personas han creado contenido para sus redes sociales, que cuentan con amplio seguimiento de público del norte de Europa, en lo que constituye "una buena oportunidad" para dar visibilidad a la provincia de Cádiz y reforzar su imagen como destino sostenible y atractivo.

Por otro lado, y en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Frankfurt y el operador turístico alemán Wikinger Reisen --empresa especializada en turismo activo y senderismo--, se ha gestionado la visita de un grupo de diez periodistas germanos para que, con sus respectivas publicaciones, den a conocer la oferta turística de la provincia en el mercado alemán.

Así, se ha prestado especial atención a los recursos vinculados al turismo activo, el senderismo, los espacios naturales, el patrimonio cultural y la gastronomía local.

Asimismo, la periodista Anna Blume, que prepara un reportaje sobre la Costa de la Luz para los medios suizos Blick y SonntagsBlick, también se encuentra presente estos días alojada en un establecimiento hotelero de Chiclana de la Frontera. Desde ahí está conociendo distintos puntos de la provincia para una doble página dedicada al destino provincia de Cádiz.

Se trata de una acción propuesta por la OET de Zurich y con la que colabora el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz.

Por último, y con motivo de la Semana del Español de la Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera, el Patronato ha organizado un viaje de familiarización dirigido a agentes de turismo con especialización en turismo idiomático.

En concreto, el pasado 5 de octubre un grupo de ocho personas con este perfil profesional visitó la ciudad de Cádiz y la escuela de español CLIC IH Cádiz con el objetivo de conocer de primera mano la oferta turística y de enseñanza de español de la provincia.