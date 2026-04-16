Alcalá del Valle y Setenil (Cádiz) acogen en mayo parte del recorrido de la mítica prueba 'La 101' de la Legión

El responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal (d), y el teniente coronel Alfonso Arenas (i), en representación de la organización de la prueba 'La 101' de la Legión - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las localidades gaditanas de Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas acogerán en mayo parte del recorrido de la mítica prueba deportiva 'La 101' de la Legión, a la que ya se han inscrito unas 9.000 personas para participar en alguna de las modalidades de esta exigente competición.

El responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, y el teniente coronel Alfonso Arenas, en representación de la organización de la prueba, han ofrecido los detalles de la que será la 26 edición de este acontecimiento deportivo que se vive en las serranías de Cádiz y Ronda, ha indicado la institución provincial en una nota.

Los 101 kilómetros de esta prueba es "más que deportiva". Para quienes tratan de alcanzar la meta dentro del máximo de 24 horas es una demostración de esfuerzo y superación, y para quienes la organizan, es "una operación militar, cuyo cometido es "garantizar la seguridad de 9.000 civiles" a lo largo del itinerario. Entre el 9 y el 10 de mayo, unos y otros podrán comprobar si tienen éxito en sus respectivas misiones.

En palabras de Vidal, esta prueba es "un referente" en el calendario de las provincias de Málaga y Cádiz, donde "muchísimos aficionados al atletismo, al ciclismo y al deporte en general ansían poder correr esta prueba".

De hecho, más de 9.000 personas se han apuntado para participar en alguna de las cuatro modalidades: marcha individual, por equipos, MTB (bicicletas de montaña) y carreras infantiles. Las plazas disponibles se agotaron "en unos pocos minutos", como han explicado desde la organización.

Más allá del aspecto deportivo, Vidal ha resaltado el significado de esta competición para la promoción de la Sierra de Cádiz y para la inyección económica de los municipios cercanos a donde se desarrolla, apuntando que desde la Diputación "es vital para los territorios de la Sierra de Cádiz y Ronda, que necesitan actividades como ésta para promocionar aún más si cabe el magnífico entorno que tenemos".

El diputado provincial ha aprovechado su intervención para agradecer al Tercio Alejandro Farnesio de la Legión --con sede en el acuartelamiento de Montejaque de Ronda-- el trabajo que realizan con la organización de esta prueba, que, en su opinión, sirve para que "todo el mundo se acerque también al ejército y conozca otra vertiente de la magnífica labor que realizáis".

'La 101' se desarrollará este año entre las localidades malagueñas de Ronda, Arriate, Montejaque y Benaoján, además de Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas.

"Cada edición es diferente y la de este año la afrontamos con varios retos", ha reconocido Alfonso Arenas, apuntando a la coincidencia de una operación militar en Eslovaquia en la que está involucrado el Tercio, el estado de los caminos afectados en algunos tramos por los temporales y la ampliación de la carrera infantil.

Alfonso Arenas ha asegurado que aunque se mantiene de forma general el itinerario, "es posible" que haya que hacer "cambios menores" para mejorar la seguridad de los participantes debido al estado de algunos caminos.

Este año, además de la tradicional de Ronda, todos los pueblos por los que pasa la competición acogerán carreras infantiles, de modo que "todos los niños puedan sentirse cientouneros". El objetivo es facilitar su participación porque "no siempre es fácil trasladarse a Ronda ese día" y además sirve para "mantener la cantera", contribuyendo a fomentar el deporte militar y la vida saludable de los más pequeños.

Garantizar la seguridad de 9.000 personas durante 101 kilómetros en 24 horas "puede ser una misión común para cualquier ejército occidental", y así se lo toman en la Legión, cuyo compromiso es "asegurar su salud" con diez células de estabilización, tres puntos de socorro y el apoyo del hospital de la Serranía de Ronda.

También se encargarán de su alimentación, con 20 puntos de avituallamiento en los que podrán encontrar alimentación suficiente para llegar a meta.

En el operativo participarán 900 legionarios y habrá drones para vigilar el itinerario. Guardia Civil, Policía Nacional, Policías locales, Cruz Roja y Protección Civil participan también en el dispositivo.

"Sin temor a equivocarnos, se puede decir que los 101 kilómetros se han convertido en un ejemplo de colaboración entre las organizaciones de diferente procedencia, buscando el bien común, evitando protagonismos y dejando de lado celos y competencias", ha afirmado el militar.

'La 101' en 24 horas se celebrará entre el 9 y el 10 de mayo, con salida y meta en Ronda. En el recorrido, pasará por Arriate, Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas, Montejaque y Benaoján. Las carreras infantiles en Alcalá del Valle y Setenil están previstas para las 16,00 horas del día 9, sobre un recorrido de apenas un kilómetro.