Vox sitúa la vivienda, sanidad, movilidad, inseguridad y el campo como ejes de su precampaña y campaña en Málaga

Antonio Sevilla, número uno de Vox en Málaga sitúa la vivienda, la sanidad, la movilidad, la inseguridad y el campo como ejes de su campañana - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha presentado este jueves los principales ejes sobre los que girará la precampaña y campaña electoral de la formación en la provincia malagueña, que estará centrada en la vivienda, la sanidad, la movilidad, la inseguridad y la defensa del campo.

Sevilla ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por la número dos de la candidatura, Rocío Marín, la número cuatro, Yolanda Gómez, y el número cinco, Jesús Ballestero.

Durante su intervención, el candidato de Vox por Málaga ha asegurado que recorrerá todos los municipios de la provincia para "hablar de realidades y exponer propuestas frente a los problemas que padecen los malagueños", que ha atribuido a las políticas del PP y del PSOE en las distintas administraciones.

En materia de vivienda, Sevilla ha criticado que "el acceso a un hogar se ha convertido en un auténtico drama; para miles de malagueños, especialmente para los jóvenes, que se ven obligados a abandonar sus ciudades ante la imposibilidad de asumir los precios actuales".

El dirigente de Vox ha advertido de que "el coste del alquiler y de la compra está expulsando a muchas familias del mercado, mientras la promoción de vivienda protegida avanza a un ritmo absolutamente insuficiente".

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de reducir la burocracia, rebajar impuestos vinculados a la vivienda y priorizar el acceso de los malagueños, con el objetivo de "recuperar que el malagueño sea propietario y no el precario al que han condenado PP y PSOE".

Respecto a la sanidad, Sevilla ha lamentado el "colapso que, a su juicio, sufre la sanidad pública malagueña y andaluza, con especial referencia a las listas de espera para especialistas e intervenciones quirúrgicas, así como a las deficiencias detectadas en servicios sensibles como el cribado neonatal".

En este sentido, ha acusado al Gobierno andaluz del PP de "no haber resuelto el problema y de haber agravado la situación durante estos años". Como respuesta, Vox plantea reforzar la sanidad pública "con más recursos, mejorar las condiciones salariales de los profesionales y dignificar su labor, con el fin de evitar la fuga de personal y recuperar la calidad asistencial en la provincia".

En relación con la movilidad, el candidato de Vox ha calificado de "fracaso del bipartidismo" la situación de las carreteras y conexiones ferroviarias de Málaga.

Sevilla ha denunciado los atascos "constantes" en distintos puntos de la provincia, "el mal estado de las vías y la falta de inversiones reales", criticando que la respuesta de las administraciones se limite "a restringir la velocidad en lugar de acometer mejoras estructurales".

Asimismo, ha reclamado más inversiones en infraestructuras ferroviarias, el refuerzo de los trenes y de la red de Cercanías, así como una mejor conexión de Málaga con el resto de Andalucía y de España, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "que la Costa del Sol disponga de una red de transporte acorde a su peso poblacional y económico".

Sobre el campo malagueño, Sevilla ha denunciado "el abandono" que sufren agricultores y ganaderos y ha advertido del perjuicio que suponen, en su opinión, determinadas políticas europeas y acuerdos comerciales como Mercosur, que "castigan al sector primario español".

También ha criticado "la falta de inversiones hídricas para aprovechar los periodos de lluvia y garantizar recursos en los años de sequía".

En este ámbito, Vox propone priorizar el producto español, defender al agricultor y al ganadero malagueño frente a la competencia exterior y ejecutar infraestructuras hídricas que permitan asegurar el agua necesaria para el campo y para el conjunto de la provincia.

Por último, Sevilla ha alertado sobre "el aumento de la inseguridad en Málaga", vinculándola tanto a la actividad del narcotráfico y de las bandas criminales en la Costa del Sol como a "la inmigración ilegal descontrolada".

Además, ha reclamado más medios humanos y materiales para la Guardia Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tiempo que ha censurado las políticas, a su juicio, de "efecto llamada".

El número uno en la lista de Vox por Málaga ha señalado que la formación llevará estos asuntos "a todos los rincones de la provincia durante la precampaña para presentar soluciones reales" ante unos problemas que, según ha afirmado, "PP y PSOE han sido incapaces de resolver".

"Los malagueños están hartos y cansados de esta situación. Vox es el único partido que habla claro y plantea alternativas para Málaga" ha concluido.

