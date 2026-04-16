Vox critica la "nefasta gestión" de la dependencia y advierte de la subida de un 8% de la lista de espera en Almería

Miembros de la candidatura de Vox al Parlamento de Andalucía por Almería se reúnen con responsables de Aspapros. - VOX

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Almería al Parlamento de Andalucía Clotilde Salvador ha criticado este jueves la "nefasta gestión" que la Junta de Andalucía ha hecho de la dependencia ya que, según ha comentado, actualmente existe un ocho por ciento más de ciudadanos de Almería que espera recibir una resolución de dependencia con respecto a hace un año.

En una nota, la 'número dos' de Vox a la Cámara autonómica ha señalado que en marzo de 2026 se cuantificaban 35.886 almerienses a la espera de una resolución con un tiempo de espera hasta conseguir la resolución de prestación de 464 días, según ha trasladado en una referencia a las cifras de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

"En Andalucía mueren 12 personas al día esperando la Dependencia", ha aseverado Salvador, quien ha calificado de "alarmantes" las cifras tras mantener una reunión con responsables de la asociación de padres, madres y protectores de personas con discapacidad intelectual en Almería (Aspapros).

Según sus cálculos, "han muerto en Andalucía 1.071 personas esperando una resolución de dependencia, un 57 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior" durante el último año.

Además, según ha añadido, Almería es la "peor tratada en atención a la dependencia de las ocho provincias andaluzas, especialmente en la tasa de aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) y la intensidad de las prestaciones reconocidas por persona".

Salvador ha criticado que Almería carece de "recursos específicos" para atender a personas TEA adultas, por lo que se originan "problemas de convivencia en el resto de centros por los perfiles tan heterogéneos que están surgiendo".

Asimismo, ha manifestado que hay lista de espera para las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia.

"En el momento en el que existe una vacante debería ocuparse de inmediato, en cuestión de días, pero nada más lejos de la realidad", se ha lamentado antes de asegurar que, conforme a las asociaciones del tercer sector, "pasa más de un mes para que la plaza sea ocupada, ahorrándose la Junta de Andalucía ese dinero".

