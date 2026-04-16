Abascal se volcará en campaña para que el "PSOE azulón de Moreno" tenga que "ponerse de acuerdo" con Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, rodeado de simpatizantes Andújar (Jaén) en una visita realizada a la localidad jienense de Andújar. A 16 de marzo de 2026 en Andújar, Jaén (Andalucía, España). Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que "no teme" - Joaquín Corchero - Europa Press

ANDÚJAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha trasladado este jueves su intención de volcarse en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, con el objetivo de que su partido sea el que las gane y, si no es así, que el "partido socialista azulón" de Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, tenga que "ponerse de acuerdo" con Vox para seguir gobernando en la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Andújar (Jaén), Abascal, acompañado del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha manifestado que se volcará en la campaña andaluza que se desarrollará desde el 1 al 15 de mayo, para escuchar directamente a los ciudadanos hablando de sus problemas reales y para explicar el discurso de su partido "de tú a tú, en todas las calles y los pueblos de Andalucía".

Ha manifestado que los andaluces no pueden resignarse ante un PSOE acechado por la "corrupción" y que está robando la "prosperidad" al país ni ante un PP se "esconde detrás de Pedro Sánchez, dándole permanentemente balones de oxígeno" como los pactos en Bruselas o con votaciones en el Congreso de los Diputados.

Ha señalado que el "objetivo evidente" de Vox es ganar las elecciones andaluzas: "Lo digo humildemente". Para ello, tratarán de convencer a los ciudadanos que votaron a Vox en las elecciones andaluzas de 2022; a los que votaron al PP-A, pero que hoy se sienten "absolutamente defraudados" con ese partido; a votantes del PSOE-A que se han visto "traicionados" por las políticas de Pedro Sánchez, como la "regularización masiva" de migrantes o los "ataques" al campo, y a aquellos ciudadanos que se abstuvieron porque piensan que todos los políticos son iguales.

"Me dirijo a todos los andaluces por igual, a todos les pido la confianza, y si no conseguimos ganar las elecciones, que es lo que nos gustaría a todos los que nos presentamos a un proceso electoral, pues espero que al menos podamos ser influyentes y ser decisivos", ha agregado Abascal, convencido de que hoy no hay "ningún peligro" "ni opción" de que el PSOE-A pueda llegar a la Junta.

En este sentido, ha considerado que el 17 de mayo "lo único que se va a votar es si el señor Juanma Moreno, que dirige un partido socialista azulón, puede hacer y deshacer en solitario, o mejor dicho, puede vegetar en solitario cuatro años más, sin cambiar nada, o si tiene que ponerse de acuerdo con una fuerza política como Vox, que plantea un cambio real".

Ha confiado en que, de hecho, espera que ese "cambio" se pueda llevar a las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde el PP fue la fuerza más votada pero sin mayoría absoluta y ha tenido que abrir conversaciones con Vox.

Aunque ve "voluntad de diálogo" en el PP extremeño y aragonés, según ha apuntado, las "negociaciones no han avanzado más por las zancadillas" de ese partido, al que le "cuesta comprender que Vox ha tenido una gran fuerza" en esas regiones y que la "vamos a ejercer".

"Desde luego no pretendemos que se aplique todo nuestro programa, pero una parte muy importante de lo que los ciudadanos han elegido al votarnos a nosotros va a tener que recogerse en esos acuerdos y estamos optimistas respecto a esas tres regiones si el PP y su dirección nacional no ponen palos en la rueda", ha añadido.

En cuanto al proceso de regularización extraordinario de migrantes aprobado por el Gobierno central, ha insistido en que va a "dar muchos problemas" y producirá un claro "efecto de llamada, que va a traer drama en los mares y muerte, así como inseguridad en las calles, colapso en los hospitales, que ya padecen unas listas de espera absolutamente inaceptables, y colapso en el mercado de la vivienda".

Ha manifestado que le "entristece" escuchar a Juanma Moreno diciendo que "no es momento" de entrar en este debate: "Siempre es momento y muy especialmente en una campaña electoral para que los españoles y los andaluces sepan qué es lo que defendemos".

"Pero esto no debe preocuparle al señor Juanma Moreno, que tiene un corazón muy grande para acoger a todo el mundo", ha criticado Abascal, que ha expresado que agradece al presidente andaluz su "sinceridad" traslando a los andaluces que este no es un asunto "importante para él".

Ha insistido en que para Vox, sí que es un "asunto grave y también para los países de los que somos socios en el seno de la Unión Europea, que ya están planteándose, a petición de fuerzas políticas de todo tipo, el cierre de las fronteras". "Todos están verdaderamente asustados con que España se haya puesto a la cabeza de la promoción de la invasión migratoria, cosa que hace Pedro Sánchez para ocultar sus casos de corrupción y absolutamente para nada más", ha indicado.



