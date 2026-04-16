Adelante Andalucía critica el "colapso" de las urgencias en los hospitales de la provincia de Málaga

Luis Rodrigo, candidato de Adelante Andalucía por Málaga - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, ha criticado "los múltiples casos de colapso" de urgencias en Málaga y la provincia y ha afirmado que "por desgracia, es normal que estemos llegando a la situación tan grave y tan extrema de que haya gente muriéndose en las urgencias de los hospitales".

Desde Adelante Andalucía han lamentado así, "el fallecimiento de un hombre en las urgencias del Hospital Costa del Sol, un caso que se suma a otras situaciones de colapso que incluyen a pacientes graves hacinados en los pasillos", han afirmado.

Así, la formación propone "un blindaje" de la sanidad pública que incluye aumentar la plantilla de urgencias, reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera de intervenciones y especialistas, entre otros.

Rodrigo ha explicado que el problema "no solo se arregla reforzando las urgencias. Esto empieza desde la atención primaria y hace falta que la dotemos de los recursos suficientes para que todos esos problemas de salud no lleguen a convertirse en problemas graves y no lleguen a colapsar las urgencias".

Además, Adelante Andalucía responsabiliza de la gestión a los gobiernos andaluces. "No es casualidad, es parte del plan que inició en su momento el PSOE, privatizando la sanidad en Andalucía, y que ahora ha acelerado el Partido Popular, desde que entró a gobernar la Junta de Andalucía", ha afirmado.

"Las urgencias, al final, son la última pieza de este plan, de este dominó que está cayendo y que está llegando a jugar con la vida de los andaluces y de las andaluzas. Este plan de privatización se arregla con un blindaje de la sanidad pública", ha concluido Rodrigo.

