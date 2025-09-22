Alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca la oferta musical de la Banda Municipal de Música para la nueva temporada

Alcaldesa de Jerez destaca la oferta musical de la Banda Municipal de Música para la nueva temporada. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido hoy en la Sala Compañía la presentación de la programación 2025-2026 de la Banda Municipal de Música, un acto que por primera vez se celebra de forma pública y que ha contado con la interpretación en directo de piezas representativas de cada uno de los ciclos temáticos que conformarán el programa anual.

La regidora ha puesto en valor "el trabajo y la implicación de los músicos que integran la Banda", así como de su director, Luis Alfonso Román, destacando que "este es un hito muy especial porque a partir de ahora la Banda Municipal adquiere un papel protagonista en la vida cultural de la ciudad".

García-Pelayo ha subrayado, además, la importancia de que la formación, adscrita a la Delegación de Cultura, cuente ya con sus 21 componentes a tiempo completo como parte de la plantilla municipal, lo que refuerza su estabilidad y proyección. Asimismo, la alcaldesa ha incidido en la novedad de que muchas de las actividades y conciertos de la Banda Municipal de Música se celebren en los barrios jerezanos.

La programación presentada se estructura en diferentes secciones que abarcan un curso completo: conciertos didácticos, música de cámara y con solistas, un ciclo de conciertos monográficos, un ciclo de grandes conciertos, actuaciones en barrios y barriadas rurales y la participación en los principales actos institucionales de la ciudad.

Así, la programación musical 2025-2026 incluye una variada oferta de conciertos didácticos, que comenzarán el 15 de marzo con marchas procesionales jerezanas y continuarán con propuestas sobre el periodo clásico, el jazz en la Banda de Música, pasodobles inspirados en el vino y un repaso a la relación entre música y lenguaje.

El ciclo de música de cámara y conciertos con solistas se desarrollará entre el 19 y el 25 de enero con la Semana de Música de Cámara, seguido de un concierto con solistas el 8 de febrero. Los conciertos monográficos rendirán homenaje a Germán Álvarez-Beigbeder, Domingo Díaz Rodríguez y Francisco Orellana Gómez en diciembre y marzo.

El ciclo de grandes conciertos ofrecerá citas destacadas como el Concierto de Otoño (25 de octubre), el dedicado a la música de cine en los Museos de la Atalaya (9 de noviembre), Santa Cecilia (22 de noviembre), Navidad (20 de diciembre), Año Nuevo (4 de enero), Invierno (31 de enero), flamenco por el Día de Andalucía (28 de febrero), así como las tradicionales citas de primavera, zarzuela, pasodobles, el Día Europeo de la Música y el Concierto de Verano.

Por último, la temporada se completará con los conciertos en barrios y barriadas rurales, acercando la música a plazas, centros cívicos y espacios al aire libre, y con la participación en actos institucionales como la Pisa de la Uva y la procesión de la Virgen de la Merced en septiembre, el Día de San Dionisio en octubre, la festividad de San Antón en enero, el Día de Andalucía en febrero, la Exaltación de la Saeta en marzo, el Gran Premio de Motociclismo en mayo o la procesión del Corpus Christi en junio.