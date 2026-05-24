Cádiz se adhiere a la Red de Municipios Libres de Trata de mujeres y niñas para reforzar la atención a víctimas

Archivo - Campaña contra la explotación sexual en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, ha formalizado la adhesión del municipio a la Red de Municipios Libres de Trata de mujeres y niñas y, así, ha dado continuidad a los acuerdos adoptados previamente por el Pleno municipal en sus sesiones de 25 de marzo de 2022 y 25 de septiembre de 2025.

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, esta adhesión se enmarca en una estrategia municipal de trabajo coordinado entre administraciones públicas y entidades sociales especializadas, con el objetivo de mejorar la detección, atención y respuesta ante posibles situaciones de trata y explotación sexual.

Entre las principales líneas de actuación destacan el desarrollo de campañas de sensibilización y formación en igualdad y derechos humanos, el fortalecimiento de los mecanismos de atención a víctimas.

En este contexto, el Ayuntamiento prevé impulsar herramientas de trabajo conjunto con entidades y organizaciones especializadas, en el marco de los acuerdos plenarios adoptados, que incluyen la creación de un Foro Social de coordinación en materia de trata con fines de explotación sexual.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha asegurado que "la formalización de la adhesión del Ayuntamiento de Cádiz a la Red de Municipios Libres de Trata de mujeres y niñas supone un paso coherente con el trabajo que venimos desarrollando en los últimos años en materia de igualdad y derechos humanos".