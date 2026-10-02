El campeonato andaluz de balonmano de selecciones provinciales infantiles traerá a medio millar de personas a Cádiz

El vicepresidente segundo de Diputación y responsable de su Servicio de Deportes, Javier Vidal, y el delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Balonmano, Jorge Fernández Navarrete. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 selecciones provinciales de balonmano en categoría infantil --ocho femeninas y ocho masculinas-, equipos técnicos y los familiares que conforman las respectivas hinchadas se citan este fin de semana en la provincia de Cádiz para vivir el Campeonato de Andalucía de Balonmano atrayendo a medio millar de personas en su conjunto.

La Diputación de Cádiz ha recordado en una nota su patrocinio a esta cita deportiva, que se celebrará el 3 y 4 de octubre en las localidades de San Fernando y Chiclana.

Los detalles y las expectativas depositadas en esta competición han sido detalladas por el vicepresidente segundo de Diputación y responsable de su Servicio de Deportes, Javier Vidal, y el delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Balonmano, Jorge Fernández Navarrete.

El sábado 3 de octubre se dirimen los cuartos de final. La selección femenina de la provincia de Cádiz disputará dicha ronda frente al combinado de Jaén, a las 10,00 horas en el Pabellón Enrique Márquez de San Fernando. La masculina rivalizará con la de Almería a las 13,00 horas en el Pabellón del Parque, también en San Fernando.

El mismo sábado por la tarde se disputarán las semifinales y partidos de consolación, mientras que las finales se resolverán el domingo en el Pabellón de Bahía Sur de San Fernando.

Javier Vidal ha valorado "el esfuerzo y la calidad organizativa" de la delegación de Cádiz de la Federación Andaluza de Balonmano. A su juicio, dicha implicación ha conseguido que la provincia gaditana sea "escenario habitual" de citas deportivas de primer nivel, no sólo para el deporte base sino también para la élite, como se ha demostrado este año con la presencia de la selección femenina absoluta, las 'Guerreras', en Algeciras.

Antes de que concluya el año 2026 se celebrará en San Fernando una concentración de selecciones autonómicas.

Fernández Navarrete ha confirmado que "los mejores jugadores y jugadoras de balonmano de la comunidad autónoma pasan por la provincia" y que algunos de los participantes de campeonatos celebrados en los últimos años ya se prodigan en la Liga Asobal.

El delegado de la Federación Andaluza de Balonmano también ha destacado la educación en valores ligada a estos acontecimientos deportivos, unos principios que se confirman en la competición que se disputa este próximo fin de semana, con el desarrollo del protocolo 'Respétame'.