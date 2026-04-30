Constituidas las mesas técnicas para los planes de ordenación municipal de El Bosque y Alcalá del Valle en Cádiz

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, en la constitución de la mesa técnica de Alcalá del Valle - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha participado esta semana en la constitución de dos mesas técnicas que coordinarán y supervisarán la redacción de los Planes Básicos de Ordenación Municipal de El Bosque y Alcalá del Valle.

Dichos órganos se han constituido en los ayuntamientos de las localidades referidas, con la presencia de sus respectivos alcaldes, Rubén Corrales, en el caso de El Bosque, y Rafael Aguilera, en Alcalá del Valle, ha detallado la Diputación en una nota.

En dichos foros han intervenido las empresas y profesionales a los que se ha adjudicado esta actualización del planeamiento.

La definición del modelo territorial de cada municipio, la clasificación de sus suelos y las regulaciones aplicables, los derechos y deberes de cada propiedad, el alcance y los límites del desarrollo de viviendas o la conciliación del crecimiento con los espacios naturales, son algunas de las premisas que deben precisar estos planes, conforme a las directrices de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (Lista).

Considerando dichas previsiones, tanto Antonio Aragón como los alcaldes han valorado la trascendencia de un instrumento que es "clave" para el desarrollo equilibrado de los municipios.

El objetivo principal de estas mesas técnicas es la concreción del Avance del PBOM, que a su vez comporta la redacción de documentos de diagnóstico e información de la situación actual, un borrador del plan, así como un informe inicial estratégico.

Con anterioridad a la constitución de las mesas de El Bosque y Alcalá del Valle ya se conformó la de Setenil. En próximas fechas se alcanzará este mismo objetivo en Zahara de la Sierra, Villaluenga, Torre Alháquime, Grazalema, Castellar, Espera y San José del Valle.

Todas estas poblaciones, menores de 5.000 habitantes, eran las destinatarias de una intervención específica de Diputación dedicada a actualizar el planeamiento en los territorios donde no se había emprendido dicha revisión. En el último Consejo de Alcaldías se confirmó una ampliación de objetivos, abarcando a los municipios comprendidos entre los 5.000 y los 10.000 habitantes, que son Alcalá de los Gazules, Algodonales, Paterna de Rivera, Puerto Serrano y Trebujena.

Diputación, mediante gestión directa y a través de Asistencia a Municipios, también asiste en la revisión del planeamiento de Algar, Benaocaz, El Gastor y San Martín del Tesorillo.