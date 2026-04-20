Diputación de Cádiz abre el plazo para solicitar ayudas destinadas a actividades medioambientales

Una actividad medioambiental subvencionada por la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado la apertura del plazo de la convocatoria de ayudas para desarrollar actividades medioambientales, que pueden solicitar entidades sin ánimo de lucro para un presupuesto de 150.000 euros en ayudas puesto en marcha por el Área de Transición Ecológica.

La convocatoria, efectuada en régimen de concurrencia competitiva, está orientada a facilitar ayudas para la ejecución de programas relacionados con la reducción de impactos medioambientales, la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, la promoción de un desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la puesta en valor del medio rural en la provincia, ha informado la Diputación en una nota.

En concreto, las bases establecen dos líneas a las que pueden acogerse las entidades solicitantes. La primera está destinada a proyectos de intervención medioambiental relacionados con la información, formación, divulgación y concienciación ciudadana.

Bajo este paraguas podrán presentarse proyectos sobre educación, sensibilización y concienciación, para los que se destinan un total de 60.000 euros; formación técnica en materia medioambiental, con 20.000 euros; proyectos de carácter medioambiental, también con 20.000 euros, y de bienestar animal, para los que se destinan otros 20.000 euros.

Es indispensable que los proyectos que pretendan conseguir ayudas en el marco de esta línea tengan como fin actuaciones relativas a medioambiente, gestión de residuos y economía circular, ciclo del agua, eficiencia y gestión energética, cambio climático, salud ambiental y bienestar animal.

La segunda línea tiene que ver con la promoción, puesta en valor y difusión del medio rural y de los productos derivados, como ganadería y agricultura ecológica y sostenible, especies hortícolas autóctonas y tradicionales de la provincia, mejora y conservación de las razas ganaderas autóctonas.

Para la concesión de ayudas en estas materias hay reservado un montante de 30.000 euros, siendo el importe máximo subvencionable por proyecto y entidad de 4.000 euros.

En caso de quedar crédito disponible en alguna de las líneas, las bases contemplan la posibilidad de traspasar recursos a la otra, al objeto de atender más solicitudes. Podrá financiarse hasta el 100% del coste de la actividad subvencionada, sin que en ningún caso pueda superarse el límite de ayuda mencionado anteriormente.

Cada entidad solicitante podrá remitir como máximo una solicitud, referida a un proyecto, para una de las líneas y sublíneas de actuación.

La concesión de esta subvención será compatible con otras subvenciones públicas o privadas concedidas para el mismo fin, siempre que la cuantía total de las ayudas no supere el cien por cien del coste de la actividad que se subvenciona. En todo caso, se ha especificado que sí son incompatibles con otras subvenciones concedidas por la Diputación de Cádiz para el mismo fin.

Las solicitudes deberán presentarse mediante formulario electrónico habilitado al efecto y disponible en la Sede Electrónica Central de la Diputación. El plazo es de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, que fue el viernes 17 de abril.