Repullo (PP-A) subraya que la inversión en I+D de la Junta en los últimos años "no tiene precedentes"

Antonio Repullo con José María Bellido y Lourdes Morales en la visita al Parque Tecnológico cordobés. - PP-A

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del PP de Andalucía y secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, ha subrayado este lunes que la inversión en I+D llevada a cabo por la Junta con Juanma Moreno al frente en los últimos años "no tiene precedentes", de modo que "los ocho parques tecnológicos andaluces casi han duplicado el número de trabajadores de 2018, con una facturación conjunta que ha crecido un 135% respecto al último año de gobierno socialista en Andalucía".

Así lo ha remarcado el también cabeza de lista del PP de Córdoba a las elecciones al Parlamento andaluz del día 17 de mayo, durante una visita al Tech Park de Córdoba llevada a cabo en la mañana de este lunes, en la que ha repasado los avances en innovación, nuevas tecnologías y emprendimiento que ha experimentado Andalucía en los años de gobierno de Juanma Moreno.

En palabras del popular, "basta con observar el crecimiento en número de empresas, trabajadores y facturación del conjunto de parques científico-tecnológicos de Andalucía, que acogen a 1.790 empresas, un once por ciento más de las que englobaban en 2018", a lo que ha agregado que "el alza es exponencial si se atiende al número de trabajadores --79.000, un 91% más-- o a la facturación conjunta --más de 13.000 millones de euros, un 135% más--".

En el caso concreto de Córdoba, "hay un gran ejemplo, el Parktech, un parque que está integrado en el resto de Andalucía, en los ocho de Andalucía", en el que ya se cuentan "cien empresas en este espacio que facturaron 96 millones de euros en el último año y que están generando empleo en torno a 600 trabajadores a día de hoy", ha expuesto Repullo sobre "uno de los grandes orgullos de la innovación, de las nuevas tecnologías y del emprendimiento" de la provincia y la comunidad.

También, ha aseverado que "es bastante clarificadora la consolidación de la inversión en I+D, que en 2024 superó los 2.310 millones de euros en toda Andalucía, anotando el segundo mejor dato de la serie histórica". "O que las más de 3.100 empresas andaluzas destinaron ese mismo año un montante superior a los 1.480 millones para el desarrollo de productos y procesos de negocio innovadores", ha elogiado.

"Esta inversión representa un incremento del 24,1% respecto a 2022", ha citado, para añadir que "a nivel nacional, el alza se limitó al 13%, como detalla la 'Encuesta de Innovación en las Empresas. Año 2024' del INE, que aborda datos de ese ejercicio y del periodo 2022-2024".

Por tanto, ha recalcado Repullo, "vamos a seguir trabajando en lo que realmente necesita Andalucía en el futuro, en la estabilidad y en tener las mejores condiciones para apostar por una Córdoba o por una Andalucía que es la que se merecen todos los andaluces".

"Pues, a la luz de las últimas encuestas de cara al 17-M, se ve desde hace muchísimo tiempo, desde las últimas elecciones, que la tendencia es que los ciudadanos apuestan por el gobierno de Juanma Moreno y por esa vía andaluza a la que siempre hacen referencia los medios de comunicación", ha analizado.

En su opinión, "hablar de esas mayorías estables es algo extraordinario", al tiempo que ha manifestado que "es muy difícil conseguir esos resultados en unas elecciones en Andalucía por muchos motivos, y por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, seguir pidiendo la confianza de todos los andaluces".

BELLIDO: "EL COMPROMISO, CONSOLIDAR EL CAMBIO Y CRECIMIENTO"

Durante la visita al Parque Tecnológico cordobés, Repullo ha estado acompañado por el presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes y regidor de la citada capital, José María Bellido, y de la delegada de Transformación Digital del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales.

En ese sentido, Bellido ha expresado su "satisfacción por el crecimiento del Parque Tecnológico Rabonales 21 --ahora Córdoba Tech Park--". "El compromiso es consolidar el cambio y seguir apostando por el crecimiento del parque con el apoyo del gobierno de la Junta de Andalucía y la colaboración municipal", ha asegurado, para apuntar que "el objetivo es que el parque crezca literalmente en terreno en los próximos años".

El también alcalde ha hecho mención a "la necesidad de asegurar el futuro financiero del parque, trabajando para solventar las deudas heredadas mediante fórmulas desde la Junta de Andalucía y la colaboración institucional".

"El objetivo final es que el Córdoba Tech Park se mantenga como un núcleo de emprendimiento que contribuya al crecimiento industrial de Córdoba, y para ello es fundamental contar con el gobierno de Juanma Moreno para continuar esta vía", ha expresado.