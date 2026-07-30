La Diputación de Cádiz anima a la ciudadanía a conocer el Plan de Actuación Integrado 'La Janda Interior'

Archivo - La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, con el diputado provincial Andrés Clavijo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

'La Janda Interior: un lugar para vivir' es la denominación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL) que la Diputación Provincial ha puesto en marcha en Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y San José del Valle y a la que anima a conocer a la ciudadanía.

La iniciativa, cofinanciada con fondos europeos, supone una inversión de más de siete millones de euros (exactamente 7.028.767 euros) y pretende mejorar la calidad de vida de quienes habitan en estos municipios, reforzar la cohesión territorial y generar oportunidades tanto sociales como económicas.

Según ha indicado la Diputación en una nota, con el objetivo de dar a conocer este proyecto entre los vecinos de la zona y fomentar su participación en las diferentes fases de la iniciativa, la Diputación ha lanzado una sección web específica que aglutina toda la información relativa a esta estrategia, en la que la implicación de la ciudadanía se considera un elemento esencial.

Este espacio digital (https://dipucadiz.es/plan-edil/) alojado en la página institucional ofrece una síntesis de los objetivos del Plan EDIL de la Diputación, ámbito de actuación, periodo de ejecución y actuaciones consideradas como claves para lograr el desarrollo sostenible e integrado del territorio, así como documentación sobre el proyecto, formas de contacto y diverso contenido que puede resultar de interés para quienes quieran conocer en profundidad esta iniciativa. También se han habilitado en el sitio web espacios para alojar noticias e información sobre el estado de ejecución de las distintas fases que conforman el proyecto.

La puesta en marcha de la web constituye un nuevo avance en la ejecución del Plan y permitirá reforzar la transparencia, la participación ciudadana y la visibilidad del apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la cofinanciación de este proyecto, según ha señalado la Diputación.

Asimismo, ha explicado que el Plan EDIL 'La Janda Interior' de la Diputación se articula en tres proyectos tractores que engloban una serie de actuaciones para impulsar en los municipios destinatarios la transformación sostenible, integrada e inclusiva y abordando retos clave detectados en el territorio, como la despoblación, el envejecimiento, la vivienda asequible, la mejora de servicios y equipamientos, la puesta en valor del patrimonio y el impulso de nuevas actividades económicas.

En concreto, el proyecto incluye la construcción de viviendas destinadas al alquiler social en Benalup-Casas Viejas, Paterna, San José del Valle y Medina. Se aborda así la problemática de la despoblación y el envejecimiento poblacional en la comarca, ofreciendo una solución a la falta de vivienda asequible. La intención es construir viviendas sostenibles, con la intervención de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, distribuidas de forma proporcional, según las necesidades detectadas y la población de cada uno de estos municipios.

Igualmente, el proyecto recoge actuaciones en Alcalá de los Gazules de mejora en la Torre del Homenaje y el centro de Santo Domingo, la creación de una ruta cicloturística en el camino de Patrite y un sendero peatonal en el Santuario Nuestra Señora de Los Santos, además de la recuperación del parque periurbano de Paterna y la adecuación de equipamientos deportivos en Medina, San José del Valle y Benalup-Casas Viejas.

Por último, se destinará una partida para impulsar la economía local mediante el apoyo al emprendimiento, la innovación y la puesta en valor de los recursos locales. Para ello se prevé la creación de un centro de innovación y emprendimiento rural en San José del Valle, un centro de trabajo compartido en Medina, una incubadora de empresas en Benalup-Casas Viejas y el diseño de nuevas rutas culturales en la zona, sgún ha explicado la Diputación, que asume la gestión y ejecución de esta iniciativa a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), del que es responsable el diputado Andrés Clavijo.

El 85 por ciento del total de la financiación del proyecto, lo que supone 5.974.452 euros, procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mientras que el resto lo aporta la Diputación mediante recursos propios.