La Diputación de Cádiz y Asaja celebran la feria agroalimentaria Saborea el campo en Grazalema como revulsivo turístico

Feria agroalimentaria Saborea el campo en Grazalema de la mano de la Diputación de Cádiz y Asaja. - DIPUTACION DE CADIZ

GRAZALEMA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha participado este viernes en la feria agroalimentaria Saborea el campo, que se está celebrando en la Plaza de España de Grazalema. Este evento está organizado por Asaja de Cádiz en el marco de un convenio de colaboración más amplio entre la citada organización y la Diputación gaditana, cuyo objetivo es poner en valor el sector primario de la provincia.

Almudena Martínez ha estado acompañada, durante su visita, por el presidente de ASAJA Cádiz, José Pravia; por el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Francisco Moreno; por el diputado responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón; así como por los concejales delegados del Ayuntamiento de Grazalema Francisco Javier Domínguez y Lorena Gil.

La presidenta de la Diputación ha agradecido a Asaja la elección de Grazalema como sede para esta edición de Saborea el campo, un formato que se viene realizando desde el año 2024 en varios puntos de la provincia. Como explica la asociación, ubicar la feria en esta población en particular busca "contribuir" a la recuperación económica y turística del municipio tras la sucesión de borrascas producidas este invierno, que golpearon a la zona con especial dureza.

Saborea el campo está acogiendo este viernes a una veintena de expositores en los que se muestran, venden y degustan productos agroalimentarios de Cádiz como quesos, chacinas, ibéricos, aceites, aceitunas, vinos, licores, mermeladas, miel y pan, entre un extenso listado. Al mostrar los productos en nuevos contextos --como es esta feria-- se contribuye, a la vez, a la dinamización turística de la zona.

La iniciativa que desarrollan conjuntamente Asaja y la Diputación busca visibilizar el sector primario de la provincia de Cádiz como generador de empleo, motor de la economía local, vía para preservar el medioambiente y fijador de población en entornos rurales. Igualmente, persigue el reconocimiento del trabajo ejercido por agricultores y ganaderos. Como ha apuntado la presidenta de la Diputación, el campo y, sobre todo, "su factor humano" merecen todo el apoyo posible.

Almudena Martínez del Junco ha subrayado que la Sierra de Cádiz y, en general, la provincia disponen de productos y razas ganaderas "únicas", que las administraciones contribuyen a potenciar. Algunas de estas razas son la cabra payoya, la oveja merina grazalemeña o el ganado vacuno retinto.

Asimismo, en Saborea el campo se están efectuando demostraciones de cocina en vivo --'showcooking'-- a cargo de algunos cocineros de la Sierra gaditana. En concreto, estas exhibiciones las están elaborando los chefs Eloy Vázquez, del Pub Andalucía (El Bosque); Víctor Alberto Heredia, del Mesón Los Alamillos (Grazalema); y Antonio Naranjo (del hotel Villa Turística de Grazalema). Estos platos se degustan posteriormente a su elaboración en público, al igual que productos de los que alberga este evento como quesos, vinos o patatas de la tierra.