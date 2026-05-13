Diputación de Cádiz convoca una nueva edición de su programa de Educación Ambiental para centros escolares y entidades

Escolares en una actividad del programa de Educación Ambiental de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado las bases de la nueva convocatoria para participar en la próxima edición del programa de Educación Ambiental, que se desarrollará durante el curso 2026/2027, y a la que pueden acogerse centros escolares de la provincia, entidades sociales y ayuntamientos.

En una nota, la Diputación ha resaltado que lleva "más de 30 años" animando a la ciudadanía a conocer y preservar los entornos naturales de la provincia mediante esta iniciativa, destinada a sensibilizar sobre la fragilidad del equilibrio medioambiental y difundir los valores asociados al desarrollo sostenible.

Entre las novedades de esta edición destaca la puesta en marcha de una línea de talleres titulada 'Tesoros naturales de la provincia de Cádiz', con la que se mostrarán al alumnado los ecosistemas más emblemáticos de la provincia, prestando especial atención a las especies vulnerables.

Con esta incorporación, son ya ocho las líneas que componen el programa de Educación Ambiental, que mantiene las ya tradicionales destinadas a difundir la agricultura ecológica, las especies ganaderas autóctonas, los entornos fluviales de la provincia, el mar y el litoral gaditano mediante visitas, talleres y el mantenimiento de huertos.

En concreto, la línea uno versa sobre ríos gaditanos, y es una de las primeras que se puso en marcha hace décadas. Parte de la premisa de que los ríos gaditanos constituyen un importante conjunto de oportunidades para el aprendizaje y la capacitación de la ciudadanía en la defensa de los ecosistemas fluviales.

La actividad se desarrolla mediante itinerarios a lo largo de las riberas de los ríos Majaceite, Guadalete, Trejo, Barbate, Palmones, Hozgarganta y San Pedro, al objeto de difundir los valores medioambientales de estos entornos, así como los equipamientos y valores patrimoniales y etnográficos que albergan.

La línea dos es sobre La Casa de los Colores, situada en el Centro Experimental Agrícola y Ganadero de la Diputación, un equipamiento educativo del Servicio de Educación Ambiental, adscrito al Área de Transición Ecológica. Mediante la visita a las instalaciones y el desarrollo de diversas actividades y talleres se dan a conocer las faenas agrícolas, ganaderas y de jardinería, aprovechando para ello los recursos disponibles en el propio centro.

La línea tres, Huertos de Cádiz, consiste en ofrecer a las entidades participantes la cobertura necesaria para crear y mantener un huerto en sus respectivas instalaciones. El apoyo se concreta en la dotación de herramientas, abono, plantones de temporada, asesoramiento y formación específica sobre horticultura y agroecología.

Incluye dos tipos de intervención, por un lado Huertos Educativos, destinado al alumnado de todos los niveles de enseñanza y ciclos formativos, y por otro Huertos Sociales Municipales, cuyos beneficiarios finales son las personas usuarias de este tipo de equipamientos existentes en la provincia.

En la línea cuatro se realiza una visita a la Feria Nacional de Ganadería y Agricultura (Fegasur), organizada por la Diputación en Ifeca Jerez. Con ella se pretende acercar a la población escolar a la riqueza ganadera del territorio andaluz. Durante la visita, el alumnado realiza talleres relacionados con el ganado que se expone en la muestra para que conozcan parte de su patrimonio cultural, etnográfico, paisajístico, genético y gastronómico.

La línea cinco aborda el litoral gaditano con el fin de divulgar y dar a conocer los ecosistemas litorales gaditanos. En esta línea se ofertan visitas al Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral 'El Camaleón' de Chipiona, el Centro de Recursos Ambientales 'Salinas de Chiclana' y las marismas y esteros de Trebujena.

La visita a la Vía Verde de la Sierra es la línea seis de este programa educativo. En ella se desarrollan visitas a esta vía, que constituye un equipamiento de importante valor ecológico y educativo. El objetivo de esta acción es conocer y disfrutar este espacio natural, reconocer algunos de los elementos más característicos de la Sierra, descubrir los valores del ecoturismo y entender la necesidad de proteger espacios como la reserva natural del Peñón de Zaframagón.

La línea siete, 'El mar que nos une, aprende conociéndolo', ofrece talleres en los centros escolares para difundir los valores y recursos del mar, de la mano de profesionales del ámbito de las ciencias marinas y marítimas. Las temáticas ofertadas son 'Un océano en la clase, curiosidades de la biodiversidad marina', 'Contaminación marina' y 'El fondo del mar: recursos y amenazas'.

Por último, está la recién incorporada línea ocho, sobre Tesoros naturales de la provincia de Cádiz, talleres que se desarrollan en las instalaciones de los centros solicitantes. Su fin es introducir al alumnado en el conocimiento de los principales ecosistemas de la provincia, a través de la presentación de especies representativas de cada uno de ellos, como el pinsapo en el Pinsapar de la Sierra de Grazalema, el milano negro en el Estrecho de Gibraltar, el camaleón en la costa gaditana o el águila imperial en la zona de campiña.

Esta línea se inspira y utiliza como apoyo didáctico la obra 'Pinsapos, atunes y camaleones, tesoros naturales de la provincia de Cádiz', editado por la Diputación y la Fundación Migres.

En función de cada línea, pueden participar en este programa centros educativos, entidades sociales y ayuntamientos. Las solicitudes deberán presentarse mediante el procedimiento habilitado al efecto en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz. El plazo se prolonga hasta el 9 de junio inclusive.

Los detalles de la nueva edición pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 12 de mayo.