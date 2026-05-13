Adelante Andalucía critica en Granada "abuso de temporalidad" en el profesorado interino y pide estabilización directa

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano, se ha reunido con representantes de la Asamblea Andaluza de Interinas y Aspirantes Docentes, a quienes ha mostrado su respaldo a las demandas del colectivo - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Granada Inmaculada Manzano se ha reunido con representantes de la Asamblea Andaluza de Interinas y Aspirantes Docentes y les ha mostrado su respaldo a las demandas del colectivo de docentes interinos y aspirantes de la provincia, "que llevan años sufriendo una precariedad insostenible en el sistema educativo público andaluz".

Adelante expone que los profesores interinos andaluces denuncian una situación límite en la que el abuso de la temporalidad ha condicionado negativamente sus situaciones personales y familiares y asumir "ser 'personal de segunda' a pesar de ser funcionarios".

Añaden que el perfil de estas personas es mayoritariamente femenino, mayor de 40 años, con cargas familiares y, en muchos casos, con discapacidad propia o personas dependientes a su cargo. "Son, en definitiva, un colectivo vulnerable al que la Administración educativa ha mantenido en la precariedad durante décadas", exponen.

En la reunión con Adelante Andalucía se puso sobre la mesa los dos principales problemas con los que este colectivo necesita una respuesta inmediata: el abuso de la temporalidad y la estabilización directa.

Sobre la estabilización directa o fijeza, apuntan que miles de docentes encadenan contratos temporales, uno tras otro, sin solución de continuidad. "Algunos docentes llevan años incluso décadas trabajando y disponibles y ahora temen por sus puestos sin fecha de despido ni finiquito. España lleva 25 años sin transponer correctamente la normativa europea sobre abuso de temporalidad en el sector público, lo que ha provocado una acumulación masiva de personal interino en situación irregular", señalan.

Y añaden que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencias que exigen resolver el problema y ha comenzado a imponer multas al Español por su incumplimiento; la UE retiene financiación porque la directiva no se aplica.

El colectivo denuncia que los procesos de estabilización fueron insuficientes y que quedaron fuera personas con años de tiempo de servicio a sus espaldas. Sin embargo en las oposiciones abiertas de 2024 y en estas de 2025 hay un gran número de plazas que no sacaron en los procesos de estabilización, por lo que desplazaron y volverán a desplazar a miles de interinos.

"Con esto la administración pretende reducir la temporalidad eliminando del sistema a los abusados o empeorando sus condiciones laborales. Estas oposiciones de resultado incierto no sirven como solución como ha sentenciado el tribunal de la Unión Europea", exponen.

Durante la reunión, representantes de la plataforma han explicado a Adelante que el abuso de temporalidad "es real, sistemático y reconocido por las sentencias europeas. No se trata de 'echar' a los interinos, sino de no llamarles. Cesan sin previo aviso, y si pasan tres o seis meses sin contrato, perdemos su relación laboral y con ella todos los derechos acumulados."

Desde Adelante Andalucía asumen las reivindicaciones del colectivo y se proponen dos medidas clave. En primer lugar, la estabilización directa del personal interino que lleva años en abuso de temporalidad, transformando su condición de funcionario interino a funcionario de carrera.

En segundo lugar, el establecimiento de un sistema de doble vía de acceso a la función pública docente: una vía de libre concurrencia para aspirantes y una vía de promoción interna para el personal interino con tiempo de servicio acreditado.

Además, Adelante Andalucía apoya la demanda de elección por comarcas, un modelo que ya aplica la sanidad y que permitiría a los docentes conciliar su vida familiar y laboral, evitando destinos a cientos de kilómetros de su hogar.

RESPALDO A LAS MOVILIZACIONES DE PTIS

De otra parte, la candidata Inmaculada Manzano ha mostrado su apoyo a las concentraciones convocadas por el colectivo de PTIS (Profesionales Técnicos de Integración Social) ate la Delegación de Educación de la Junta, donde han criticado la precariedad laboral que sufren y han exigido mejoras urgentes.

Según señala Adelante, en declaraciones durante la protesta, un portavoz del colectivo ha reivindicado contratos indefinidos con reconocimiento total de las vacaciones, el fin de los contratos precarios de cinco, diez y 15 horas, que consideran insuficientes para mantener unas condiciones de vida dignas, y la garantía de contratos mínimos de 25 y 30 horas.

También han exigido la creación de nuevas plazas a partir de un diagnóstico real de necesidades, así como poder cubrir toda la jornada escolar para atender adecuadamente a los niños y niñas con necesidades especiales.

Manzano ha respaldado estas demandas y ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía. "Las PTIS son personal indispensable en nuestro sistema educativo y no pueden sufrir esta discriminación por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Las PTIS deben formar parte del sistema educativo público. No queremos tener más externalizaciones", ha afirmado la candidata.

Adelante Andalucía ha expresado su compromiso de defender en el Parlamento andaluz "unas condiciones laborales dignas para las PTIS, que redunden en una mejor atención al alumnado con necesidades especiales y en una educación pública verdaderamente inclusiva".