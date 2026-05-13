PP subraya la inversión "histórica" de Moreno en movilidad en Málaga y dice que Sánchez y Montero "no han hecho nada"

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata 'popular' al Parlamento de Andalucía, Carolina España. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata 'popular' al Parlamento de Andalucía, Carolina España, ha subrayado la "inversión histórica" en movilidad de Juanma Moreno al frente de la Junta para "elevar la calidad de vida de andaluces y malagueños", frente al "maltrato constante y el bloqueo" del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que, considera, "no han hecho nada" para mejorar carreteras de su competencia y servicios ferroviarios.

En Málaga, España ha resaltado que los socialistas y sus socios "llevan ocho años gobernando y cero inversiones para Málaga", mientras que por contra ha puesto como ejemplo de inversión "histórica" de Moreno el metro de la capital, con 345 millones de euros; y que el PP "aceleró" nada más llegar al Gobierno de Andalucía.

En este punto, ha recordado que ahora el metro de la capital malagueña, además de llegar al centro, tiene en marcha su ampliación al Hospital Civil y al futuro Hospital Virgen de la Esperanza, también en obras ya; además de estar en estudio nuevas conexiones hacia El Palo-Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín o el PTA.

"Después de años de conflictos, enfrentamientos y parálisis socialista, Juanma Moreno desbloqueó el metro, aceleró las obras y multiplicó el ritmo inversor; igual que hizo con la reordenación de los accesos al PTA para poner fin a años de atascos" a la entrada del parque, ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que la movilidad "no es un tema de ideología sino un instrumento para mejorar la calidad de vida, generar empleo y oportunidades".

Como contraposición, España ha recordado la "desidia y el abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Óscar Puente a la movilidad en Málaga en los ocho años en La Moncloa, "con constantes averías en los Cercanías de la provincia o el corte del AVE directo con Madrid durante más de tres meses".

A ello, ha añadido la candidata 'popular', se sumarán los meses de suspensión de la línea C1 en el tramo entre Málaga y Torremolinos y otro corte en la C2 del Guadalhorce sin que por el momento se hayan ofrecido alternativas de transporte pese a la afectación que tendrá sobre miles de pasajeros que utilizan este medio de transporte a diario.

España ha enumerado los "incumplimientos y la falta de planificación" en materia ferroviaria, en la ampliación del aeropuerto y en las carreteras de la provincia por parte del Gobierno de Sánchez, Montero y Puente, "que no ha hecho ni un centímetro nuevo de Cercanías o de autovías".

Mientras, ha asegurado, "la Junta sigue sacando adelante proyectos fundamentales para la movilidad y el desarrollo económico de Andalucía", punto en el que ha citado los avances en nuevos tramos del metro, en la autovía de Ronda, en el Puerto Seco de Antequera, entre otros.

También ha lamentado que el Gobierno de España "suba los precios y mantenga el peaje de la autopista Costa del Sol, la más cara por kilómetro"; y, sin embargo, lo haya eliminado en otros puntos del país: "Es un agravio, un nuevo maltrato". En este sentido, España ha criticado que "no se estén dando pasos reales para el tren litoral y que Marbella siga sin tener conexión ferroviaria".

"Es necesario y urgente que el PSOE que gobierna en España se ponga las pilas para solucionar los atascos diarios que se producen en la A-7", tanto en la parte oriental como occidental. Los malagueños, ha subrayado, "se merecen soluciones a los problemas de movilidad" para evitar la asfixia de la movilidad.

En este punto, se ha referido a la falta de ejecución del presupuesto del Ministerio de Transportes, que "según la propia Intervención General del Estado, en 2025 dejó sin ejecutar casi 1.200 millones de euros de fondos europeos destinados a movilidad y a infraestructuras".

Eso sí, ha añadido, "para recaudar nunca fallan, con cifras récord y 100 subidas de impuestos mientras los andaluces soportamos infraestructuras colapsadas".

Para España, la solución a los problemas de movilidad tiene dos modelos claros: "el del PP, que invierte más que nunca en los metros y en las carreteras; o el del caos ferroviario que impone el PSOE". Por ello, ha animado a los andaluces a elegir entre el modelo "de la propaganda, el abandono y las promesas incumplidas de María Jesús Montero y Pedro Sánchez o el modelo de Juanma Moreno y el PP, de gestión, de inversiones y de proyectos reales para mejorar la vida de los andaluces".

"Los andaluces saben perfectamente quién cumple y ejecuta inversiones para resolver problemas, que es Juanma Moreno; y quién abandona, bloquea y no planifica, que es Montero", una candidata que ya ha afirmado que quiere replicar en Andalucía el modelo de Pedro Sánchez y que "representa el pasado", ha recordado España.

