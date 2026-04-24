Diputación de Cádiz convoca la quinta edición de los premios a los mejores huertos educativos de la provincia

Imagen de un huerto escolar en un colegio de Algeciras - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) ha publicado en la edición del viernes 24 de abril el anuncio de la convocatoria del Premio Provincial al Mejor Huerto Educativo, un concurso que alcanza ahora su quinta edición.

La Diputación ha explicado en una nota que el Premio Provincial al Mejor Huerto Educativo distinguirá a los centros educativos y sociales que hayan desarrollado durante este curso escolar las mejores experiencias relacionadas con el huerto ecológico o la agricultura social como recurso pedagógico interdisciplinar.

El concurso tiene como fin fomentar el uso de los huertos educativos en la provincia de Cádiz como herramienta de aprendizaje desde la educación ambiental, acercando a quienes participen los valores medioambientales de la cultura agroecológica, los principios y valores éticos de un consumo responsable y la importancia de una alimentación saludable y sostenible.

Como en años anteriores, se han establecido cinco categorías de premios, destinadas cada una a centros de Educación Infantil, de Primaria, de Secundaria, de Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Superior y de Educación Especial y Entidades Sociales, a los que puede optar cualquier centro que haya participado en alguna ocasión en el programa de Huertos Educativos de la Diputación.

El plazo para presentar candidaturas es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOP. El procedimiento deberá realizarse mediante tramitación electrónica, a través del formulario específico disponible en la sede electrónica de la Diputación.

Los centros y entidades ganadoras recibirán un trofeo conmemorativo, material y equipos destinados al huerto para mejorar el proyecto educativo y un diploma. El acto de entrega se realizará durante el Encuentro Final de Huertos Educativos, que suele celebrarse en junio.

En la edición anterior resultaron premiados, en las distintas categorías, los colegios San Ignacio y Raimundo Rivero (ambos de San Fernando); el instituto Fernando Savater (Jerez de la Frontera); el centro de Educación Especial Mercedes Carbó (El Puerto de Santa María) y la Fundación Esperanza en Acción (Chiclana de la Frontera).

Unos 14.400 estudiantes de 119 centros educativos participan durante el presente curso escolar en el Programa Huertos Educativos.

Diputación ha recordado que existe otra línea relacionada con la agroecología llamado Huertos Sociales, destinada a facilitar asistencia material y formativa a quienes hacen uso de los huertos sociales de los ayuntamientos que disponen de este recurso. Este año, se inscribieron en el programa los ayuntamientos de Benalup-Casas Viejas, Villamartín, Bornos y Puerto Real.

En términos globales, unas 27.000 personas participan en alguna de las siete líneas agrupadas en el Programa de Educación Ambiental de la Diputación durante este curso 2025-2026.