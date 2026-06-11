Diputación de Cádiz dotará de una instalación fotovoltaica al Complejo Deportivo Municipal Asansull de La Línea

El vicepresidente de la Diputación, Javier Vidal, con el alcalde de La Línea en las instalaciones de Asansull. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha visitado el Complejo Deportivo Municipal Asansull en La Línea de la Concepción, junto con la presidenta de esta entidad, María Luisa Escribano, su gerente, Ismael Vaca, y el alcalde de la localidad, Juan Franco, donde ha trasladado la voluntad de la Diputación de implantar una instalación fotovoltaica en estos equipamientos deportivos.

Según ha explicado en una nota, con esta actuación se obtendrá una mejor aprovechamiento energético de la cubierta del recinto y una reducción del consumo eléctrico asociado a las instalaciones deportivas, dentro del compromiso de la Diputación con la transición energética, la eficiencia y la sostenibilidad en equipamientos de uso público y social.

"Hablamos de una propuesta que une tres elementos que para nosotros son fundamentales: la sostenibilidad, la eficiencia energética y el apoyo a equipamientos que prestan un servicio directo a la ciudadanía", ha señalad Vidal.

Diiputación ha explicado que por sus características, y para aprovechar la energía solar generada durante el funcionamiento ordinario del edificio, la opción más eficiente es una instalación de autoconsumo conectada a red, una fórmula especialmente adecuada para instalaciones deportivas con consumos eléctricos relevantes y disponibilidad de cubierta. La valoración económica inicial de la actuación asciende a 152.847 euros.

En el plano técnico cabe señalar que el proyecto plantea que sobre una superficie de unos 500 metros cuadrados se instalen 167 módulos fotovoltaicos, lo que permite alcanzar una potencia estimada de 94,35 kilovatios y una producción anual prevista de 153.086 kilovatios por hora, y se evitará la emisión aproximada de 40 toneladas de CO2 al año.

El Complejo Deportivo Municipal Asansull es un espacio de referencia en La Línea por su dimensión deportiva, social e inclusiva que presta servicio directo a la ciudadanía y que forma parte de la red de equipamientos vinculados al deporte, la salud y la integración.