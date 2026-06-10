Diputación de Cádiz financia 224 plazas en centros especializados para personas mayores o con discapacidad

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, con la diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de su Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, ha suscrito para el ejercicio 2026 un total de 28 convenios con 25 entidades, destinados al concierto de plazas en centros especializados para personas mayores y personas con discapacidad, lo que permiten la financiación de 224 plazas asistenciales y supone un incremento del 4,6% respecto al ejercicio 2025.

Así lo ha explicado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, acompañada de la diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, que ha indicado que la inversión total prevista asciende a 5.597.545 euros, cantidad que representa un aumento del 5,8% en comparación con el año anterior.

"Estamos garantizando unos derechos y un bienestar para personas que lo necesitan en nuestro territorio, y vamos a mejorar la calidad de vida de esos mayores y de esos discapacitados y sus familias, que necesitan ese apoyo y ese respiro", ha afirmado la presidenta, según ha señalado en una nota la Diputación. Además, ha añadido que "se está combatiendo la soledad no deseada y contribuyendo a no deslocalizar el servicio".

Por otro lado, Almudena Martínez ha recordado la gran incidencia que tiene la atención en estas estancias en el sistema productivo, ya que "se está aumentado el empleo y sobre todo el empleo femenino", porque la mayoría de personas que trabajan en el sector son mujeres. Por último, ha puesto en contexto la inversión que se realiza desde Diputación para servicios sociales, que cuentan con "el mayor peso en el presupuesto, ya que se trata del compromiso de la política hecha para las personas".

Paula Conesa ha indicado que estos convenios permiten a muchos usuarios costear plazas que no podrían asumir por medios propios de no ser de carácter público, por lo que sin ellos estas personas podrían quedar en situación de exclusión social. Además, la diputada ha resaltado que se pone el foco en las necesidades de las personas.

"Los trámites son muy comunes y a la vez muy complejos, pero nosotros no hablamos de expedientes, hablamos de personas y tenemos que darle prioridad a esas personas que no entienden de plazos ni de tiempos, sino que están esperando esos recursos y ese auxilio", ha manifestado Conesa, que ha añadido que "se hace políticas con corazón, que es la premisa de la presidenta".

Según ha explicado la Diputación, cuatro de las 25 entidades con las que se han firmado convenios para las plazas son ayuntamientos: Villamartín, Alcalá del Valle, El Gastor y Setenil. Además, en el ámbito de la atención a personas con discapacidad, la Diputación ha formalizado 16 convenios, que financian un total de 146 plazas. La inversión destinada a este tipo de convenios alcanza los 3.858.976 euros.

Por su parte, para la atención a personas mayores se suscriben 12 convenios que permiten concertar 78 plazas especializadas y la dotación económica asignada a esta línea de actuación asciende a 1.738.569 euros, según ha señalado.