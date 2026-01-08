Diputación de Cádiz financia con 500.000 euros ocho nuevos vehículos para mantenimiento urbano en Los Barrios

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, en la presentación de los nuevos vehículos destinados a mantenimiento urbano. - Nono Rico / Europa Press

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha financiado la adquisición de ocho nuevos vehículos que permitirán "la renovación" del parque móvil del Ayuntamiento de Los Barrios, que estarán destinados a la delegación municipal de Obras y Servicios para realizar las tareas relacionadas con el mantenimiento urbano. Esta dotación móvil ha supuesto una inversión por parte de la Institución Provincial de 500.000 euros mediante una subvención al ayuntamiento barreño.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, el vicepresidente tercero, Jacinto Muñoz, y miembros de la Corporación local han participado en la presentación oficial de los siete nuevos vehículos que ya están a disposición del Ayuntamiento, que son tres furgonetas de cinco plazas, dos de tres plazas y otras dos de nueve plazas, según ha indicado en una nota Diputación, que ha explicado que la dotación se completará con un camión que en próximas fechas se incorporará a la flota municipal.

En su intervención, Martínez del Junco ha explicado que estos vehículos permitirán a la administración local reforzar el mantenimiento de las calles, plazas y otros espacios públicos del municipio y que, por tanto, servirán para mejorar la calidad de vida de los barreños y la percepción que tanto los habitantes como los visitantes tienen de la localidad.

En este sentido, la presidenta ha afirmado que Los Barrios es un municipio "en expansión" residencial, comercial e industrial. Además, ha añadido que es un "motor clave" en el desarrollo económico e industrial de todo el territorio provincial, por lo que requiere que la Diputación de Cádiz sea "esa administración tractora que ayude al impulso de un municipio que, a su vez, es impulso de la provincia".

En este sentido, ha indicado que este impulso se ha traducido en la inversión de la Institución Provincial de unos dos millones de euros en la localidad, entre planes provinciales y subvenciones nominativas durante el año 2025. Como ejemplo, ha citado el Plan de Asfaltado que se está desarrollando en el parque comercial Palmones II y en zonas residenciales, para el que la Diputación aporta un millón de euros.

Es una inyección económica que, en palabras de la presidenta, "redunda no solo en los barreños, sino en el resto de la provincia y el Campo de Gibraltar. Además, Martínez del Junco también ha hecho hincapié en la "estrecha colaboración" que mantienen la Diputación y el Ayuntamiento de Los Barrios, que ha considerado "algo esencial" entre administraciones y que continuará en el futuro.

Miguel Alconchel, por su parte, ha agradecido el apoyo "fundamental" de la Diputación, personificado en su presidenta, que en este caso permitirá "renovar" la flota de vehículos, y "mejorar la prestación de los servicios públicos".