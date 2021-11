Diputación lanza una campaña sobre educación sexual que pone el acento en la industria de la pornografía

Presentación de la campaña 'No es sexo, no es gratis'.

CÁDIZ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha lanzado una nueva campaña de educación sexual con el lema 'No es sexo, no es gratis' que pone el acento en la industria de la pornografía como responsable de la percepción distorsionada que tiene la población más joven sobre la sexualidad.

Según ha explicado en una nota, la iniciativa se encuadra en el conjunto de acciones desarrolladas por el área de Igualdad de la Institución Provincial para prevenir la violencia de género en todas sus formas.

La presidenta de la Diputación, Irene García, ha afirmado que se trata de una campaña "valiente", "necesaria" y "ambiciosa", "centrada en el consumo de pornografía, el cual deja fuera a aquellos que tienen más responsabilidades".

"Es un grito de reivindicación y denuncia", para que "entre todos seamos capaces de poner nuestro granito de arena" a la hora de "redefinir los mensajes que se trasladan a los más jóvenes de nuestra provincia, especialmente, en el ámbito de la educación sexual", ha manifestado García durante la presentación del spot. En el acto, la presidenta ha estado acompañada de la diputada de Igualdad, Carmen Collado, y la directora del vídeo, Yolanda Domínguez.

Para Irene García, "hay determinadas cuestiones que deberían formar parte de las asignaturas troncales que reciben los niños y niñas y que pasan por trasladar convicciones y valores de respeto igualitarios a todos y cada uno de los ciudadanos", pero también "del uso degradado de esa pornografía que a veces consumen".

Además, ha expresado su preocupación por el "acceso cada vez más temprano a este tipo de contenidos, que muestran imágenes que no tienen nada que ver con la realidad". Por eso, ha recalcado la importancia de adquirir un "compromiso sólido para redefinir todos estos conceptos".

"Está demostrado que la pornografía que a veces consumen está contribuyendo a manifestaciones totalmente machistas, pero además, al ejercicio de la violencia hacia las mujeres", ha afirmado Irene García, que ha explicado que es el motivo por el que se ha querido "focalizar esta campaña precisamente en este mes, donde hay mucho de denuncia y de reivindicación en este campo".

El spot de 'No es sexo, no es gratis' es "original" y "cercano para la gente más joven" y abunda en un "compromiso manifiesto", a similitud del expresado recientemente por el Gobierno central de abolir la prostitución "para terminar con la trata de mujeres y niñas explotadas sexualmente, un paso necesario y definitivo para recuperar la plena dignidad de la mujer".

Por último, ha recordado que España es uno de los países con más consumo de contenidos pornográficos. "Lo que para algunos es un negocio, para nosotros es un atentado contra la dignidad de las mujeres en el que no deben caber ni medias tintas ni ningún tipo de tibieza", ha afirmado.

En este sentido se ha expresado la directora del vídeo, Yolanda Domínguez, al asegurar que se trata de la "primera campaña que retrata y apela directamente a la industria de la pornografía". También, ha asegurado que es un "llamamiento a incluir la educación afectivo-sexual en los programas escolares, así como a regular esta actividad, tanto en contenidos, porque son violentos contra las mujeres, como en su difusión, ya que pueden llegar a niños y niñas con mucha facilidad".

"No hay regulación, no hay educación sexual, y la industria no puede ser impune, tiene que hacerse cargo de todos los efectos que genera", ha matizado la directora.

El vídeo se difundirá en las redes sociales de Diputación y, además, servirá de base a una jornada de sensibilización contra la pornografía que está organizando el área de Igualdad para el 22 de noviembre.

Según los datos que aparecen en el audiovisual, basados, a su vez, en una publicación de Lluis Ballester, Carlos Rosón y Teresa Facal, titulada 'Pornografía y educación afectivosexual', el 90% de los niños y niñas han visto porno antes de los 12 años, el 87% cree que refleja la realidad de la sexualidad, y el 64% piensa que no tiene ningún efecto negativo.

'No es sexo, no es gratis' se suma al conjunto de actividades promovidas por la Diputación Provincial para hacer frente a la violencia sexual. En este ámbito, impulsa talleres formativos destinados a la comunidad educativa y asociaciones, el concurso de dibujo 'Mi familia es igualitaria' con más de 2.000 participantes procedentes de 24 municipios gaditanos y el concurso audiovisual 'Abre el plano', para el que se han recibido más de una veintena de propuestas de centros escolares de la provincia.

Igualmente, el ciclo de monólogos 'No sólo duelen los golpes' de Pamela Palenciano, la citada jornada de sensibilización del 22 de noviembre y el programa en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer forman parte de las iniciativas del área de Igualdad de Diputación contra la violencia de género.