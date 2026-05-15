Diputación de Cádiz lanza más de 200 cursos para reducir la brecha digital de más de 4.200 personas

Imagen de recurso de una persona tecleando en un teclado de ordenador. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, acaba de abrir el plazo de recepción de solicitudes para participar en alguno de los más de 200 cursos que conforman el proyecto 'Edad Digital', una iniciativa para reducir la brecha digital que prevé alcanzar a más de 4.200 personas.

Se trata de una iniciativa que se desarrollará en municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia, cuyo fin es formar a la ciudadanía para incrementar sus habilidades en los entornos digitales, ha indicado la Diputación en una nota.

El proyecto, cofinanciado con fondos europeos Next Generation, se enfoca en dos grupos poblacionales, como son los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de desempleo. Según las previsiones, podrán participar en estas formaciones 4.220 personas, a razón de 20 plazas por cada uno de los 211 cursos convocados.

De forma genérica, se espera que estas acciones formativas sirvan para mejorar las empleabilidad e inserción laboral de la juventud en área rurales, reducir la brecha digital entre las personas de la tercera edad en zonas urbanas y rurales e impulsar el desarrollo socioeconómico y sostenible en la provincia, a través de la participación activa en la sociedad digital.

Las acciones formativas tendrán una duración de 20 horas. Se impartirán de forma presencial, con cinco horas al día en los 30 municipios destinatarios.

Las solicitudes para participar en estos cursos deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, en el procedimiento habilitado al efecto. El plazo de inscripción está abierto y las plazas serán adjudicadas por estricto orden de entrada. Quienes participen recibirán un diploma acreditativo al terminar la formación.

Los contenidos de las formaciones se orientan a que quienes asistan adquieran competencias digitales básicas para operar con confianza en los entornos digitales; interactúen con las administraciones públicas; se comuniquen, informen y realicen transacciones como comprar de forma segura; y resuelvan problemas sencillos que pueden aparecer en el uso de las aplicaciones electrónicas.

En concreto, se dirige a Villaluenga, Benaocaz, Torre Alháquime, Zahara de la Sierra, Algar, El Gastor, Grazalema, El Bosque, Setenil, San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera, Espera, San José del Valle, Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Paterna, Algodonales, Prado del Rey, Jimena, Puerto Serrano, Trebujena, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Olvera, Medina, Villamartín, Vejer, Ubrique, Tarifa y Chipiona, así como a las diez entidades locales autónomas de La Barca de la Florida, El Torno, Torrecera, Guadalcacín, San Isidro del Guadalete, Estella del Marqués, Nueva Jarilla, Zahara de los Atunes, Facinas y Tahivilla.

El proyecto Edad Digital cuenta con un presupuesto de 1.201.780 euros, de los que la Diputación aporta 375.936 euros. El resto, 825.844 euros, se financian con una ayuda de los fondos Next Generation, gestionados a través de la Junta de Andalucía en el marco del 'Plan de Actuaciones de capacitación digital para la ciudadanía'.