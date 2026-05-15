El PP cierra una campaña de "buenas noticias" y propuestas para Cádiz frente a "la vuelta al pasado de otros"

El número uno del PP por Cádiz para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Antonio Sanz, junto al presidente del PP de Cádiz, Bruno García, y otros miembros de la candidatura, hacen balance de la campaña electoral. - PP DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cádiz ha concluido la campaña del 17 de mayo haciendo balance de una campaña "de buenas noticias y propuestas" para la provincia por parte de este partido, en contraposición con "la campaña de bulos y vuelta al pasado llevada a cabo por otros".

El número uno del PP por Cádiz, Antonio Sanz, se ha referido a una campaña "muy bonita, de estar con la gente y en la calle ofreciendo nuestras propuestas a los gaditanos" que "se nos ha hecho corta", según palabras recogidas por el PP en una nota.

Al respecto, ha detallado que ha recorrido "más de 9.800 kilómetros", en los que "a diario se ha ofrecido un nuevo anuncio, un nuevo compromiso y propuesta para que la provincia de Cádiz siga avanzando con un gobierno de Juanma Moreno".

"Hemos vuelto a demostrar que somos el partido de las buenas noticias, de las ideas y los proyectos para la provincia", ha afirmado, a la vez que ha criticado "lo mal que sienta al PSOE las buenas noticias para Cádiz".

En ese sentido, Sanz ha contrastado la campaña "en positivo y constructiva" del PP con la llevada a cabo por la izquierda, "especialmente del PSOE, quien no ha salido del insulto de la descalificación y los bulos", según ha afirmado.

Además, ha denunciado "la campaña telefónica del PSOE", por la que la Junta Electoral "le ha llamado la atención" y que estaba diseñada, ha dicho, "para meter miedo a los ciudadanos con sus citas médicas, una estrategia que nada más se puede hacer desde el intento de engañar al ciudadano, pero también desde la desesperación".

En opinión de Sanz, "cuando uno tiene que reforzar su candidatura iniciando la campaña con Chaves y acabándola con Zapatero lo dice todo".

Para el PP, esto pone en evidencia que lo que está en juego el próximo domingo es "volver al pasado", en concreto, "al peor pasado de la provincia", con "el paro, los incumplimientos y la corrupción", o "seguir avanzando en el futuro y el progreso de esta provincia, de la mano del Gobierno de Juanma Moreno".

Como balance, Antonio Sanz se ha mostrado "muy ilusionado" con la campaña realizada desde su partido y con el resultado que se verá el próximo domingo, asegurando que "lo que se ha demostrado es que hoy el único partido creíble en Cádiz para asumir compromisos y cumplirlos es el Partido Popular".

A pesar de ello, ha insistido en que "los votos salen de las urnas y aún hay que ir a votar". Ante esto, ha hecho un llamamiento al voto de "todos los gaditanos", a quienes ha pedido "su confianza" para "seguir construyendo el futuro que vendrá de la mano del Partido Popular y de la mano de Juanma Moreno".

Por su parte, el presidente provincial del PP, Bruno García, ha agradecido a toda la candidatura y a todo el Partido Popular de la provincia el trabajo llevado a cabo, del que ha asegurado sentirse "muy orgulloso".

"Somos el único partido que puede decir que hemos salido en cada municipio a ganar las elecciones", ha destacado, ahondando en la importancia de la movilización de cara al domingo ya que "está en nuestras manos poder seguir avanzando con estabilidad".

Aquí, ha continuado García, "hay dos alternativas y es muy evidente, el que quiere ganar la confianza de los andaluces para avanzar y otros que a lo que aspiran es a conservar un cargo en su partido o generar inestabilidad".

Como respuesta ha aseverado que "sólo hay un partido que puede ser útil y hacer que sigamos avanzando", situando en esa posición al Partido Popular.