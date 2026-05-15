Moyado pide cambiar "el hartazgo por la esperanza" con el PSOE: "Andalucía no aguanta más privatización"

El candidato socialista por Sevilla y secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en la atención a medios. - PSOE-A

DOS HERMANAS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato socialista por Sevilla y secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha advertido a la ciudadanía que este domingo, 17 de mayo, día en el que se celebra las elecciones al Parlamento de Andalucía, tiene el poder de "cambiar el hartazgo y la frustración por la esperanza de la mano del PSOE", porque "Andalucía no aguanta más privatización" de la mano del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Así lo ha expresado en una atención a medios celebrada este viernes, último día de campaña electoral, en Dos Hermanas (Sevilla), donde ha señalado que la papeleta del PSOE es "la única que garantiza la defensa de los servicios públicos frente a la deriva privatizadora de Moreno".

El dirigente socialista ha instado a "llenar las urnas de votos para la gente" con el objetivo de "devolver a los andaluces la dignidad y la igualdad de oportunidades" que, según ha denunciado, han sido "arrebatadas" durante esta legislatura del PP.

LOS ANDALUCES SUFREN "AFIXIA" POR LA "FALTA" DE PLAZAS EN FP

Al hilo de las manifestaciones educativas celebradas este mismo viernes, Moyano ha denunciado la "asfixia" que sufren las familias andaluzas por la "falta" de plazas en la Formación Profesional (FP) pública. En este contexto, ha criticado que el modelo de Moreno "obliga a los jóvenes a recurrir a la privada para labrarse un futuro", exigiendo que se aparte la "deriva privatizadora" y se escuche al profesorado que "reclama más financiación y recursos para el alumnado con necesidades especiales".

Además, el dirigente socialista ha informado de que, en la mañana de este viernes, ha participado en una reunión con los rectores de las universidades andaluzas, quienes les han trasladado su preocupación por la "insuficiente" financiación del sistema universitario. Según les han expuesto, "la falta de financiación impide avanzar en la mejora de la calidad educativa y está obligando a algunas universidades a poner en marcha planes de ajuste".

En este contexto, Moyano ha explicado que les trasladó el compromiso de su formación política de impulsar un nuevo modelo de financiación universitaria que contemple "al menos un 1% destinado exclusivamente al sistema educativo y un 2% para I+D+i". A su juicio, esta medida permitiría a las universidades contar con un horizonte de estabilidad a medio plazo, facilitando inversiones plurianuales y el desarrollo de nuevos programas que actualmente tienen proyectados. "Todo ello les dará estabilidad de cara al futuro y evitará la preocupación constante de tener que recortar determinadas actividades por falta de recursos", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que en Andalucía exista "un modelo particular" basado en adhesiones, convenios o fórmulas de concertación en las escuelas infantiles, una realidad que, a su entender, "debe contar con una financiación suficiente que garantice la incorporación de criterios de calidad imprescindibles para ofrecer una formación adecuada".

Por ello, ha destacado el compromiso del PSOE de impulsar una nueva financiación para las escuelas infantiles y de abordar la reforma e integración de este ciclo educativo dentro de los parámetros de la educación pública. En este sentido, ha defendido la implantación de indicadores que permitan evaluar tanto la calidad de estas enseñanzas como la suficiencia económica necesaria para el correcto desarrollo de su labor.

