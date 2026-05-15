El PSOE-A apela a la "movilización masiva" para frenar "la estrategia de recortes de la derecha"

La portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz - PSOE

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha lanzado un mensaje contra la abstención y ha apelado a la "movilización masiva", advirtiendo que "el ruido y la desmovilización favorecen la estrategia de recortes de la derecha".

"Tu cansancio es su mejor baza", ha señalado la dirigente socialista, que ha defendido que concentrar el voto en el PSOE es "la única vía para blindar la sanidad pública" y así "evitar que el futuro de las familias dependa de un préstamo bancario para estudiar o de una lista de espera interminable".

Frente a "la estrategia de la polémica y el ruido por parte de la derecha", Férriz ha instado a la movilización del electorado y lo ha hecho apelando directamente al entorno familiar de los andaluces.

La dirigente recuerda que el próximo que sufra la falta de dependencia o las listas de espera en sanidad puede ser un padre o una hija. Por eso ha pedido el voto para "el cambio que representa la candidatura socialista". "Hazlo por ti y, si no, hazlo por los tuyos. Somos más y si votamos, se puede", ha concluido Férriz.



