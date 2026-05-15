Sémper (PP) destaca que Andalucía es "un referente económico e industrial para España" y "debe ser refrendado"

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper; el vicesecretario vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo; en el cierre de campaña del PP en Huelva. - PP HUELVA

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha señalado este viernes que Andalucía es "un ejemplo para el país", ya que es "un referente económico e industrial gracias a la gestión de Juanma Moreno", y "eso debe ser refrendado y recordado", de forma que "España debe parecerse a Andalucía".

Así lo ha puesto de manifiesto el popular durante un acto de final de campaña en Huelva, donde ha señalado que "en un tiempo de ruido y hay políticos que dividen a los ciudadanos, el ejemplo que se ha dado y que se está dando desde Andalucía para el resto de España merece ser refrendado y merece ser recordado".

"Porque hoy Andalucía es un referente económico, gracias a, entre otros, al trabajo que hizo Juan Bravo en su momento y que hacen sus sucesores, y que hace el Gobierno andaluz. Es una referencia económica e industrial también en el conjunto de España y tiene una ambición de siglo XXI y de ser protagonista en España también en materia económica", ha incidido.

Además, ha destacado "el potencial extraordinario" de Andalucía y Juanma Moreno "sobre los valores andaluces, ha construidos unos pilares sólidos, construir la modernidad del futuro de Andalucía en términos económicos".

No obstante, también ha subrayado que "algo más importante, dado los tiempos que corren" es "tener políticos serios y responsables" y Juanma es "el ejemplo" porque "se dirige a la gente y a sus adversarios también respetándolos".

"Nosotros no somos gente que etiqueta a las personas en función de a quién votan, a quién rezan, a quién aman. Nosotros queremos ser un partido y un gobierno que gobierna para todos. Y esto es lo que representa Juanma Moreno, haber sido capaz de diseñar un proyecto político para Andalucía que convoca a los ciudadanos a un proyecto común y compartido, para caminar todos juntos. Por eso España se tiene que parecer a Andalucía", ha abundado.

Por ello, ha asegurado que es "muy importante lo que va a suceder el domingo" para que "lo que Andalucía representa ocurre en el conjunto de España, que es el proyecto político que quiere defender y que defiende Alberto Núñez Feijóo". Un proyecto de respeto y de sensibilidad. Y sobre esto me vais a permitir también sobre la sensibilidad y sobre el respeto que os haga un apunte.

"Estoy absolutamente convencido de que al conjunto de los españoles les va a ir mucho mejor. Que vienen tiempos de esperanza. Que llevamos demasiado tiempo lamentándonos de los escándalos diarios que nos abruman y que incluso nos enfadan. Y al igual que hicimos en Andalucía lo vamos a hacer en el conjunto de España porque si algo tenemos que hacer es solucionar los problemas de la gente y crear las condiciones para que la gente pueda vivir y desarrollar proyectos en libertad, pero sobre todo devolver la dignidad al ejercicio de la política", ha finalizado Sémper.