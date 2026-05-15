Moreno anuncia "nuevos pasos" en la Línea 2 del Metro de Sevilla y asegura que el tranvía de Alcalá funcionará este año

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en su último acto en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado "nuevos pasos" para la Línea 2 del Metro de Sevilla, que conectará Torreblanca y Sevilla Este con el Aljarafe, y ha asegurado que el tranvía de Alcalá "entrará en funcionamiento este año".

En un acto celebrado en el barrio de Sevilla Este de la capital durante el último día de la campaña electoral del 17M, Moreno ha estado acompañado por los candidatos número uno y dos del PP por Sevilla, Patricia del Pozo y Jorge Paradela; el presidente provincial del partido, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Durante su intervención, el líder popular ha anunciado que la Junta ya ha adjudicado la revisión del proyecto de la Línea 2 del Metro, que había quedado "claramente anticuado", y ha avanzado que en la próxima legislatura se culminarán tanto el estudio informativo como la redacción del proyecto. "Vamos a empezar ya definitivamente a hacerlo", ha afirmado, con el objetivo de conectar Torreblanca y Sevilla Este directamente con el Aljarafe.

El presidente andaluz y candidato a la reelección también ha reclamado al Gobierno de España la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Sevilla, recordando que "es la única gran ciudad sin esa conexión", y ha pedido que ese tren incorpore una parada en Sevilla Este. Además, ha señalado los "retrasos y averías" en el servicio de Cercanías y ha criticado que el Gobierno de Sánchez "no ha hecho ni un solo metro ni de Cercanías ni de trenes de media distancia tampoco en esta provincia".

Moreno ha destacado que "a Sevilla le ha ido bien con este Gobierno" y que "a Sevilla le sienta bien el PP", al tiempo que ha puesto en valor proyectos como el tranvía de Alcalá, que "a finales de este año va a entrar en funcionamiento", así como la reforma del Estadio de La Cartuja, la futura Ciudad de la Justicia y la ejecución de la Línea 3 del Metro hasta el Hospital de Valme, entre otras actuaciones impulsadas por la Junta.

Frente a ello, el presidente andaluz ha cuestionado "qué ha hecho el Gobierno de Sánchez" en la provincia de Sevilla y ha enumerado "tres kilómetros y medio de autovía en ocho años", "cero metros de Cercanías", "cero metros de tren de media distancia", además de "ninguna ampliación relevante del aeropuerto, ninguna obra hídrica estatal y "nada de nada" en la SE-40". Además, en relación con el Puente del Centenario, Moreno ha criticado la falta de avances en las obras y ha afirmado: "Qué vergüenza para Sevilla que el Gobierno de España haya sido incapaz de hacer en cinco años una mejora que necesitamos".